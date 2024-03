“特朗普巴结独裁者金正恩” VS “无能的拜登是最大的威胁”. March. 11, 2024 07:53. by 华盛顿=常驻记者文炳基、金宝拉记者 weappon@donga.com、purple@donga.com. 美国总统拜登和前总统特朗普已分别被确定为执政党民主党和在野党共和党参加11月举行的美国大选的总统候选人,两人9日分别前往主要激战地佐治亚州展开了游说对决。拜登在州府亚特兰大指责特朗普和朝鲜国务委员会委员长金正恩的“兄弟情”,并批评说:“特朗普是民主主义的威胁。”同一天,特朗普来到距离亚特兰大约113公里的小城市罗姆,批评拜登的移民政策过于宽容。这里既是被称为“女特朗普”的共和党强硬派众议员玛莎莉·泰勒·格林的选区,也是最近被委内瑞拉籍非法移民杀害的女大学生莱克·莱利的故乡。“东欧特朗普”匈牙利总理奥尔班·维克托7日和8日访问美国,只会见特朗普,没有会见拜登,特朗普对此感到鼓舞。● “特朗普拍独裁者的马屁” vs 特朗普和奥尔班关系密切拜登9日在亚特兰大的游说中批评特朗普巴结全世界独裁者和权威主义流氓。他大声宣称:“特朗普说,朝鲜独裁者金正恩给自己写了一封美丽的信,称中国国家主席习近平为国王,并告诉俄罗斯总统普京‘对美国盟友想做什么就去做吧。”拜登当天在接受MSNBC电视台采访时也再次抨击称:“特朗普说尊敬金正恩,还对普京称赞有嘉。” 分析认为,拜登反复批评特朗普与全世界权威主义领导人关系密切,意在将此次大选引向“民主与独裁”的对决格局。此前,拜登在7日的国政演说中也批评特朗普“向普京磕头”。他8日在故乡宾夕法尼亚州的游说中也批评特朗普和奥尔班的会面,并表示:“特朗普正在寻找独裁者。” 奥尔班在此次访美期间没有会见拜登政府有关人士。7日,他在首都华盛顿拜访了具有保守倾向的智库传统基金会,一天后在海湖庄园会见了特朗普。奥尔班表示,“只有特朗普重返白宫,才能带来和平。如果他在2020年大选中获胜,就不会发生乌克兰战争”,对特朗普大为吹捧。 特朗普也表示:“普京之所以每天用核武器进行威胁,是因为他知道美国总统(拜登)是个傻瓜。只要有像我这样有能力的总统,(美国)就会安全。” ● 特朗普:“拜登是精神病” 据分析,前任和现任总统两人同一天在佐治亚州展开“针锋相对的游说”,是因为佐治亚州不仅是4年前,在此次大选中也具有相当大的意义。当时拜登在这里以0.23个百分点的差距战胜了特朗普。 对此,特朗普当时怂恿州务卿“推翻大选结果”,去年遭到了联邦检察机关的刑事起诉。特朗普9日批评拜登政府的移民政策说:“莱利是因为拜登故意释放非法移民而被杀害的。”8日,他在社交媒体“真正社交”上批评拜登的国情咨文,并爆粗口称:“那个家伙是精神病!” 拜登也选择了与特朗普关系密切的游说场所。他选择的亚特兰大大型演出场“普尔曼院”与因涉嫌推翻2020年大选而被起诉的特朗普去年8月亲自出庭并拍摄“面部照(用于识别嫌疑人的照片)”的富尔顿县拘留所相距很近。

