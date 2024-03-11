小儿青少年科医生的心声. March. 11, 2024 07:52. . “小儿不是小大人。”—洪昌的《小儿科学》中 我个人也很喜欢开启小儿科学教科书序幕的著名句子。这是因为，在用一句话表现小儿科学 特征的同时，似乎也表现出了儿科医生对特殊诊疗的自豪感。生长、发育中的儿童不能以与成人相同的生理机制驱动，而且儿童的体重或身高不能以成人对比比率计算，减少药物的剂量。因此，小儿青少年科医生们对小数字也很敏感，也许更仔细地观察孩子的状态。 最近经常听到此前经常开的儿童用药品断货的消息。在实际诊疗现场，与以前不同，很难开出包含自己独有秘方的药物。为了给孩子们开药，我会在图表上单独记录“喜欢草莓味”、“不能吃粉末药”、“嚼着吃的药吃得很好”等笔记。即使成分相同，只要考虑到孩子们的喜好和倾向，开药方，给孩子喂药的监护人也会很容易，孩子们也会毫无排斥感地吃精准剂量的药，很快好转。即使成分相同，只要开出商品名称不同的药，孩子们就会一下子察觉到。即使不说仿制药的功效和效果如何等大话。因此，孩子们的药质地和味道多种多样的情况很多。 事实上，由于儿童用药的稳定性不能直接在孩子们身上进行试验，所以很多情况下，会调整在成人中确保稳定性的药物的剂量后注射。因此，有时还会给孩子们开0.166克或0.3毫升等细微的剂量药粉或糖浆。在儿童用药经常断货的情况下，不得不增开这种处方。 最近，每当提到必需医疗或低出生率的问题时，都会提出小儿青少年科的问题和对策，但对于实际诊疗现场的医生和患者来说，一丁点儿药也可能为成为重要问题。小儿青少年科医生只是想再次给前来就诊的孩子们开孩子喜欢吃的药。

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