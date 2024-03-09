回归的柳贤振、首次引入的“机器人裁判”……职业棒球令人欣喜. March. 09, 2024 07:37. by 姜泓求 windup@donga.com. 国内职业棒球的春天即将到来。KBO联赛的10支球队将于9日下午1时在水原（LG-KT）、社稷（SSG-乐天）、昌原（KIA-NC）、大田（三星-韩华）、利川（KIWOOM-斗山）等全国5个球场展开季前赛比赛。斗山队因内部施工，到13日为止不能使用主场首尔蚕室球场，因此将在发展联盟（二线队）球队的安乐窝京畿利川市熊公园开始季前赛日程。 此次季前赛将持续到常规赛开幕三天前的19日，除KIWOOM队和LG队外，其余8支球队将各进行10场比赛。20、21日在首尔高尺巨蛋体育场举行的美国职业棒球大联盟（MLB）“首尔系列赛”即将到来之际，KIWOOM队将与道奇队交锋（17日）、LG队将迎战圣地亚哥教士队（18日）。因此比赛场次比其他球队少。 在季前赛之前，最受关注的选手当然是“韩国怪物”柳贤振（37岁•韩华）。以8年总额170亿韩元盖章的柳贤振计划参加12日在大田球场与起亚队的比赛和17日在社稷球场与乐天队的比赛。这是考虑到23日在蚕室球场与LG队进行的揭幕战上首发出场的日程。柳贤振在7日的球队队内练习赛中也以首发身份登上投手踏板，打满3局（1个被安打、失1分），最高投球时速达到143公里。 新执教的主教练们也将在球迷面前首次亮相。SSG队主教练李崇勇（53岁）和起亚队主教练李杋浩（43岁）即将作为主教练出道，此前带领斗山队连续7年进军韩国大赛（2015~2021年）的金泰亨（57岁）也将作为乐天队主教练重新出发。乐天队将于11日和12日在社稷球场对阵斗山队。2021年作为KT团长带领球队首次获得韩国系列赛冠军的李崇勇主教练也将于11、12日在客场水原球场与KT队相遇。韩华队的安致弘（34岁）、三星队的金载润（34岁）等自由签约选手（FA）和通过第2次选秀转会到球队的韩华队的金江珉（42岁）、KT队的禹奎珉（39岁）等也将身穿更换的球衣站在球迷面前。本赛季新引进的规定、规则也将在季前赛上原封不动地适用。通常被称为“机器人裁判”的坏球、好球自动判定系统（ABS）也将从季前赛开始引进。在韩美日职业棒球1队舞台上正式引进ABS尚属首次。在球队队内练习赛中经历过ABS的柳贤振满意地表示，“几乎和预想的一样出现了Call（判定）。”KBO期待通过季前赛，ABS判定准确性从目前的1%提高到96%以上。此外，垒区横纵向长度将从现有的各15英寸增加到MLB一样的18英寸，增加3英寸（7.62厘米）。随着盗垒的增加，期待充满逼真感的比赛将会增加的呼声很高。防守移位限制规则也将从季前赛开始适用。季前赛不仅是所属选手，培养选手也可以参加，没有出场人员限制。不进行加时赛和一天双赛，因下雨等原因出现取消比赛的状况，不会进行重赛。

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