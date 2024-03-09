韩美联合军演刚开始，朝鲜就连续三天发射“卫星定位系统干扰电波”. March. 09, 2024 07:36. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 从韩美开始“自由盾牌”联合军演的第二天起，在西部海域“北方界线”以北地区多次探测到卫星定位系统（GPS）电波干扰信号。据悉，韩国军方认为，朝鲜为了妨碍韩美联合军演，正在试图扰乱卫星定位系统，这种企图将持续到演习结束的14日。 韩国军联合参谋本部8日表示，从5日中午12点到7日，探测到了朝鲜数次向西部海域五岛发射的GPS电波干扰信号。5日白天探测到GPS电波干扰信号后，韩国政府立即将GPS相关危机警报从“正常”提升至“关注”。之后部分渔船和飞机发生GPS接收障碍，6日下午再次升级为“注意”。 政府对受害情况进行监测的结果显示，5日受害及混乱感知现状为3件、6日15件、7日7件。政府解释说，到目前为止，这只是轻微混乱，不会对船舶等航运造成影响。韩国军方表示：“朝鲜的GPS干扰很有可能对舰艇、飞机、民间船舶的运用造成严重威胁。如果发生损失，将付出相应的代价。” 韩国空军8日在京畿道水原基地举行了旨在展示韩国空军压倒性对朝鲜惩罚能力的“精英行动”演习。这是数十架战斗机配备空对地导弹等最大武装，在跑道上密集地以大型滑行至起飞前的阶段进行的演习。 以6月即将退役的F-4E“幻影”战斗机为首，F-15K、KF-16、F-16、FA-50、F-5、F-35A等共33架战斗机参加了演习。这是韩国空军的所有机种战斗机首次参加演习。空军参谋总长李英洙来到现场表示：“韩国空军应该成为以压倒性能力应对敌人的任何挑衅，让国民信任、让敌人感到恐惧的空军。”

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