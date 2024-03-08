李在明就“非明横死”表示：“这证明，国民是党的主人”. March. 08, 2024 07:43. by 尹多彬记者、尹明真记者 empty@donga.com、mjlight@donga.com. “共同民主党是党员的党，国民是党的主人，通过竞选证明了这一事实。” 共同民主党代表（党首）李在明7日就前一天晚上在党内竞选中，包括在现任议员下游20%的非李在明派人士最终集体落选一事表示：“昨晚不是发生了令人吃惊的事情吗?”党内有人分析说：“这是李代表自己提到的，以死铁党员为主的‘李在明的民主党’已经完成。”有评价称，“去年9月李在明逮捕同意案通过事件当时，因不配合李在明的否决号召而遭受李在明强硬支持层‘改革之女’（李在明的极端女铁粉）们辱骂恐袭、被称为‘西瓜（表面是共同民主党，内心是国民力量党）的前院内代表朴洸瑥等非李在明系议员全部落选。” 李在明当天在京畿道杨平郡举行的谴责总统夫人金建希一家在杨平高速公路特惠疑惑的记者会上，就前一天的党内竞选结果表示：“共同民主党的公推真正体现了国民主权的原理。（派系）矛盾、内讧、什么站在谁一边，这样诬陷是不对的。”对于“排除非李在明派”的争议，他表示：“为什么要这样贬低国民的选择和党员的选择呢?” 亲李在明派领导层也同声加入。人才引进委员长金成焕（音）在通话中表示：“这是党的主人确认哪些人的竞选结果。”李在明方面的核心相关人士也表示：“朴洸瑥前院内代表的落选我也很惊讶，但最终它表现的还是党员们想要什么。” 在非李在明派系中，有人反驳称“这是超出‘非明横死（非李在明派惨死）’的‘非明灭族’（非李明在派全体殒灭）。”首都圈的一名非李在明派议员表示担心称：“在以‘改革之女’为中心的死铁党员已经掌握了党，在这种情况下，没有办法再进行抵抗。随着党内多样性遭到破坏，第22届国会将展开更加极端的政治。”

한국어