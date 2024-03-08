今天起护士也被允许从事紧急心肺复苏. March. 08, 2024 07:43. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. 为了填补专攻医生（实习医生、住院医师）脱离医院的医疗空白，从8日起，护士也可以对急诊患者进行心肺复苏术和药物注射等。除不能手术执刀和麻醉等部分之外，护士的业务似乎正在全方位扩大。医生团体强烈反对称：“这是为了将非法诊疗行为良性化。” 保健福祉部7日公布《护士业务相关试点事业补充方针》。此前，政府为了让护士们合法地负责部分医生业务，2月27日启动了助诊护士试点事业。 在此次方针中，福祉部将护士根据熟练度和资格分为专门护士、专职护士、普通护士，将10个领域的98个诊疗支援行为分为“能做的”和“不能做的”。专门护士是单独通过麻醉等各领域资格考试的护士，专职护士是接受过特定领域或业务培训的护士，通常被称为助诊护士。 根据新方针，所有护士不能做的业务有X光、关节腔内注射、专门医药品处方、代理手术等9种行为。另外，不能进行死亡诊断、异丙酚睡眠麻醉等根据大法院判例被禁止的业务。相反，心肺复苏术和应急药物注射等其余89个助诊行为可以由部分或全部护士进行。 医生团体和护士团体的反应各不相同。大韩护理协会对此表示欢迎，称“尹锡悦总统表示‘为了完成医疗改革，将利用熟练的护士人力改编医疗体系’”。相反，大韩医生协会反对称：“政府以没有专业医生为由，试图通过助诊护士的非法诊疗行为良性化来解决医生应该做的事情。”

한국어