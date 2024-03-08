有权的一方谋取了实际利益……执政党亲尹锡悦派得生存，在野党非李在明派遭排挤. March. 08, 2024 07:42. . 随着4月议会选举公推进入最后阶段，执政党和在野党都出现了拥有权利的主流派取得压倒性公推的结果。共同民主党前天晚上宣布20个选区的竞选结果，亲李在明派占据优势、非李在明派受到排挤的势头更加明显。前总统秘书室长卢英敏、前国民沟通首席尹永灿等文在寅总统核心参谋和朴洸瑥、金汉正等与李洛渊前代表（党首）关系密切的现任议员大举落选。随着亲尹锡悦倾向议员的公推落选率停留在20%左右，执政党受到了“没有感动的既得权公推”的批评。 共同民主党所谓的“非明横死”（非李在明派惨死）在下游10%和20%的评价结果公开时，就有了一定程度的预告。即便如此，以单方面的非李在明派惨败而告终的20个选区的竞选结果也令人震惊。在竞选中落选的议员大部分都是遭受过“西瓜”（表面是共同民主党，内心是国民力量党）攻击的李在明逮捕同意案赞成派。李在明代表评价道：“共同民主党是党员的党，国民是党的主人。”他的意思是，反对派的落马不是自己主导的，而是党员的意愿。但是，未经批准的舆论调查企业介入竞选后，选举管理委员会委员长以“收到虚假报告”为由辞职，使正式开始的矛盾进一步加深。 虽然相对来说杂音较少，但国民力量党也是主流得到公推的压倒性优势。表明参选意向的96名现任议员中，有66人获得了公推状。即使竞选中的12名中有一半存活下来，现任议员的再次公推率也达到了75%。前紧急对策委员长印耀翰提出“除了妻子和孩子外全部换掉”并要求换掉亲尹锡悦、岭南重要人物，已被认为是非常遥远的事情。一年前通过联名信阻止罗卿瑗前议员参加党代表竞选的30多名亲尹锡悦初选议员大部分都得到了公推。当时的主导者朴成敏议员面临三方竞选，这一点引人注目。朴槿惠前总统的两名亲信得到公推，前议员刘承旼方面陷入苦战等，出现的种种趋势都反映了总统的意愿。 不管是执政党还是在野党，总会有主导公推的势力。但在以前，脱离常识的时候，经常会遇到逆风。被称为“玉玺风波”的2016年大国家党公推就是一个典型的例子。随着按照拥有权力的主流口味进行公推，新人得到提拔也不明显。如果按照有权人的意愿进行公推，今后4年我们的政治会变得更好吗?主导两党公推的人应该回答这个问题。

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