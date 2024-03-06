法国宪法明确规定“女性堕胎权”……世界首倡. March. 06, 2024 07:46. by 趙은아 achim@donga.com. 法国在世界上首次在宪法中明确规定了“堕胎的自由”。包括今年11月大选在即、堕胎权成为主要争论焦点的美国在内，争论很有可能会扩散到全世界。 法国参众两院当地时间4日举行联合会议，以780票赞成、72票反对的结果通过了明确规定女性堕胎自由的宪法修正案。赞成票比反对票高出10倍以上。反对修宪的参议院议长杰拉尔·拉谢等50人弃权。 法国保护堕胎权的举措，不仅对英国和德国等周边国家，也将对2022年联邦大法院废除堕胎权的美国成为新的导火索。美联社预测称：“世界各地旨在扩大堕胎权的伸张女权的动向将再次活跃起来。” 美国联邦大法院根据1973年“罗伊诉伟德案”判决中明确规定个人自由的宪法第14条，承认了堕胎权。但2022年保守倾向的大法官占据优势，废除这一制度，此后，赞成和反对的争议非常激烈。在欧洲，很多国家以女性的健康权和自我决定权等为依据，全面或有条件地允许堕胎。韩国在2019年宪法裁判所做出堕胎罪不符合宪法的决定后，没有进行后续立法，处于“立法空白”状态。

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