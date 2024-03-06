李在明和曹国组建“反尹议会选举联盟”……执政党：“李在明埋头打造防弹幕”. March. 06, 2024 07:45. by 尹明进记者、刘彩燕记者 mjlight@donga.com、ycy@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明和曹国革新党代表曹国5日打出“反尹锡悦战线”旗帜，实际上正式宣布成立议会选举的选举联盟。李在明表示，“要一起结束尹锡悦政权的暴政”，曹国也表示，“为了尽早结束尹锡悦政权和检察独裁，将展开斗争”。对此，国民力量党方面抨击称：“李在明最终还是为了守护自己的安危而埋头搭建防弹幕。” 李在明当天在国会会见曹国时表示：“在此次议会选举中，反对和审判尹锡悦政权的所有政治势力都应该齐心协力。其中有曹国革新党。”他还说：“希望所有人团结起来，聚集在一个战线，共同完成结束尹锡悦政权暴政的国民课题。”据曹国革新党发言人申长植（音）透露，李在明在与曹国的非公开会晤中也表示，“一起争取胜利吧！” 对此，曹国表示：“我认为共同民主党和曹国革新党现在是共同克服大韩民国桎梏的同志。”他说：“希望共同民主党能够拉拢对尹锡悦政权感到失望的中立派和合理的保守派，在选区形成一对一的格局并取得胜利。只有这样合作，才能在议会选举中越过‘尹锡悦之河’‘检察独裁之河’。”意思是说，即使曹国革新党不加入共同民主党的比例代表用卫星政党“共同民主联合”，也要强调“政权审判论”，维持合作关系。 曹国还表示：“将展开‘尽早结束检察机关独裁’‘（尹锡悦总统夫人）金建希走上法庭’等活动，让泛民主进步的选民全部到投票现场投票。” 对此，国民力量党首席发言人朴正河批判道：“因涉嫌子女入学考试不正之风和平息青瓦台监察等在二审中被判两年有期徒刑的曹国代表的经历与李在明代表真是匹配。难道认为国会是犯罪者避风港吗?”

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