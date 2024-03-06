“改变犯下严酷罪行的人再送走很重要”. March. 06, 2024 07:44. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “如果不是死刑犯，总有一天都会出狱。如果是这样的话，哪怕是一点点，让其成为更好的人再送走，不也是对我们社会有益的事情吗？” 4日在京畿骊州市希望教导所见到的金英植所长（61岁•群山梁门教会牧师•音译）表示：“犯下罪行当然要付出代价，但是韩国社会似乎对教化的必要性认识多少有些不足。”2010年开业的希望教导所是由新教界设立的阿加菲财团受国家委托运营的韩国国内最早的民营教导所。矫正干部出身的金所长在名誉退休后接受牧师按手后，参加了所长招募，于去年1月就任。 ―听说在押人员在食堂一起吃饭了。 “国营教导所大部分都是在各自被关的房间里吃饭，但我们在共同食堂400多名在押人员分4班一起吃饭。吃完饭各自回自己的房间。虽然有人担心在押人员之间发生争吵或争执怎么办，但我上任的1年多时间里没有发生过这样的事情。一起走路、吃饭、聊天是人类的基本需求，身体上也是健康的活动。我们认为这样的活动对教化有很大的帮助。” ―有人认为应该让犯罪人员付出更加残酷的代价，对此您怎么看？ “我也理解那种心情。有罪就该接受处罚。但是在犯罪的人中，从小就处于恶劣的环境，所以只看不好的东西学习，所以这样的情况也很多。如果不是死囚，总有一天会出狱，在教导所也得不到好的文化和温暖的爱，出去会怎么样呢？处罚固然重要，但更应该注重教化。正常的教化当然需要改善在押人员的人权和待遇等。” ―听说希望教导所的志愿率超过了3、4比1。 “一般每月大约有20人左右，全国的教导所都会来申请。申请资格为7年以下刑期、2次以下前科等，但不包括黑社会或毒品等重罪。看完申请资料后进行面试，最重要的是‘变化的意志有多强烈’。不管怎么说，待遇也很好，比起国营教导所，教化项目和指导工作进行得更加针对性，所以报名的人很多。” ―您说教导所是改变人的最后一道关卡。 “因为身处恶劣的环境，所以陷入了犯罪，如果教导所比恶劣的环境还要糟糕的话，出狱后会怎么样呢？普通民众将遭受损失。在押人员中，从小在成长过程中受到伤害的人很多。因为他们自己没有经历过被原谅的经历，所以不知道原谅别人，因此愤怒积累，最终导致犯罪。但是在这里接受良好的教育，与志愿服务者们建立良好的人际关系，就会发生很大的变化。如果得到充分的机会，可能会有所改变，但不能放弃，不是吗？”

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