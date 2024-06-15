重建文法必须改变，市中心住宅供应才有可能实现. June. 15, 2024 08:43. . 早上俯瞰汉江吃酒店式早餐。下午在地下练习高尔夫，晚上享受海外企业设计的建筑物周围的散步路，结束一天的生活。这是最近销售的公寓所描绘的入住居民的生活。 最近建造的公寓的真正面貌似乎与这种高级的生活相去甚远。下雨时，地下就会变成一片汪洋，刚建好不久的房子也会受到结露和霉菌的折磨。原材料价格和人工费暴涨，很难正常建设公寓的忧虑正在成为现实，这从剧增的瑕疵纠纷件数中可见端倪。难怪在房地产社区，有人说要避开供应网危机正式开始的2020年以后建造的公寓。 在这种情况下，超过重建年限竣工30年的公寓数就超过了260万套。这是20世纪80年代为稳定房价，在首都地区大规模供应公寓后出现的副作用。虽然没有必要一定要重建所有公寓，但是住宅需求较多的主要市中心（闹市区）除了重建或再开发外，没有其它提供住宅的土地。 但是，韩国的重建工会和建设公司真的有能力承担这个“重建时代”吗？据住宅城市保证公社（HUG）透露，以4月末为准，首尔民间公寓每平方米的平均销售价格为1177万韩元。与前一个月相比上涨了2.36%，与去年同期相比上涨了26.7%。每3.3平方米的平均售价为3884万韩元，即将突破4000万韩元。考虑到最近的物价上涨趋势、建设现场人力不足问题、仍未解决的房地产项目融资（PF）亏损问题，今后工程费用也会上涨是既定事实。上涨的工程费成为了重建工程的常数。 尽管如此，在重建建筑承揽现场，仍然没有人关心节约费用的方法。不仅用进口的内饰材料、内置家具、家电进行装饰，还争先恐后地建设连接建筑物和建筑物的“天桥”或建筑物屋顶的“无边泳池”等高级酒店才有的设施。园区内将模仿高级度假村进行造景，并邀请海外设计师设计游乐场或休息室等社区设施。 不管做什么事业，预想总费用，最大限度地管理其费用是常识。但是在重建事业上，这种理所当然的事情并没有实现。建设公司以低价投标，先承揽项目后，将工程费提高数千亿韩元，工会则成为“地标性园区”，只考虑提高行情差价的方法。因为提高的费用可以提高一般销售价，转嫁给既不是工会成员也不是建设公司，而是梦想购买自己房子的无住宅者。也就是说，由于销售价今后将进一步上涨的不安感，费用正在转嫁给进入申购市场的人。 今后，包括第一期新城市在内，将在全国各地进行重建工作。如果重建的文法本身不改变，目前各地发生的工程费用矛盾将继续，只更换场所反复出现。如果建设公司和工会不自行改变，公共应该出面。现在需要新的规则和裁判的作用。

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