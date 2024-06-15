禁止卖空直至明年3月……被政治左右而伤痕累累的股市. June. 15, 2024 08:42. . 韩国政府和国民力量党决定将禁止卖空的措施延长到明年3月底。意思是，将修改只对外国投资者和机构投资者有利的卖空制度，在构建防止非法卖空的电算系统之前继续禁止卖空。照此下去，去年11月开始的禁止卖空措施将持续到明年最短1年4个月。 卖空是指期待股价下跌，借股票出售，以后股价下降时，以低价回购并偿还，以获得利润的投资方法。全球金融危机爆发时，发达国家也有暂时禁止卖空的情况。但是，像韩国这样经济规模排名前十的国家在并非危机状况时禁止一年多是史无前例的。去年部分外国投资银行的非法卖空被揭发后，政府和执政党以此为契机，全面禁止卖空已有8个月。 但是，去除过度膨胀的股票泡沫、寻找适当的价格等，卖空也有不少值得肯定的功能。正因如此，它才成为韩国政府持续推进的纳入摩根士丹利资本国际（MSCI）发达国家指数的主要条件。MSCI上周将韩国股市的“卖空接近性”成绩从正值改为负值。如果继续禁止，就等于发出了很难被纳入指数的信号。因被纳入指数而备受期待的数十万亿韩元的外国资金流入也成了空话。 之所以发生这样的事情，是因为政府和执政党考虑到1400万蚂蚁投资者，将卖空变成了政治焦点。上个月底，甚至出现了金融监督院院长提及“6月份重启部分卖空”、总统室却表示“这只是金融监督院院长个人的愿望”予以否认的突发事件。此前，尹锡悦总统在1月份曾表示，“如果不制定明确的消除副作用措施，完全没有重启的意思”，但股市当时分析认为，这一讲话是针对4月10日议会选举的。 目前，经合组织成员国中禁止卖空的国家只有韩国和土耳其。可以说，在主要国家股市连日刷新历史最高纪录期间，禁止卖空也对独自不振的韩国股市的成绩产生了影响。有必要整顿监视对个人投资者不利的制度和非法行为的系统。但政府和执政党只看投资者的眼色，继续延长禁止卖空时间，对韩国股市的“增值”或蚂蚁们的资产增值是没有帮助的。

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