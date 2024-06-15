“不能中断治疗”，癫痫医生们也不参加罢工. June. 15, 2024 08:43. by 朴星民 min@donga.com. 随着医生团体接连宣布不参加预定于18日进行的大韩医师协会（医协）集体停诊，医协提出的“历代级集体停诊”构想很有可能出现差池。医协和见习医生（实习医生、住院医师）团体之间的紧张程度也进一步加深。 14日，由上级综合医院癫痫专家教授组成的据点癫痫支援医院协议体表示：“从协议会的角度出发，决定不参加18日的医协集体停诊。”这是继分娩医院协会、大韩儿童医院协会之后，第三个宣布不参加集体停诊的医生团体。 癫痫是过去被称为“羊痫风”的大脑疾病的一种。该协议体的委员长洪承奉（三星首尔医院神经科教授）解释理由称，“癫痫在中断治疗时身体损伤和死亡的危险会提高数十倍，绝对不能中断药物注射”。另外，他还批判了宣布集体停诊的医协和首尔大学教授们，称“需要照顾患者的疾病和疼痛心理的医生们应该避免做出恐吓患者、使其陷入危机的行为”。 教授们预告从17日开始无限期集体停诊的首尔大学医院，围绕诊疗预约调整出现了混乱。 首尔大学医学院•医院教授协议会紧急对策委员会暂时决定“推迟一个月诊疗”，每名教授需要更换预约的患者达成百上千人。紧急对策委员会相关人士表示：“根据医院院长金永泰不允许停诊的方针，教授亲自联系患者进行变更或建立紧急对策委员会自己的电算系统，支援预约变更”，“星期一可能会出现相当大的混乱。”

한국어