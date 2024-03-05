“为打开低生育率困局”，日本地方自治团体无偿提供学习用品. March. 05, 2024 07:55. by 东京=李相勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 低生育率长期化的日本基础地方自治团体接连出台了“学习用品无偿化”政策。其目的在于减轻家长的经济负担，提高出生率。广域地方自治团体、中央政府等也在积极开展向父母支付现金的政策。 据《东京新闻》等媒体4日报道，东京品川区从今年4月开始，将以辖区内46所公立小学和初中的2.4万多名学生为对象，无偿提供学习用品。书法工具、颜料、练习本、雕刻刀、牵牛花栽培套装等是提供对象。过去由区内学校统一购买这些物品后向学生家长收取费用，但从今年开始由品川区全额支援。 品川区为此编制了5.5亿日元（约48亿韩元）的预算。首都东京的基础自治团体中引进学习用品无偿化政策尚属首次。 东京附近的神奈川县海老名市也决定从4月新学期开始无偿提供练习本、实验器具等辅助教材。到目前为止，只对小学1年级和初中1年级的学生免费发放，但从今年开始，发放对象增加到了所有小学、初中学生。 广域团体也陆续引进了类似的政策。东京都向养育18岁以下子女的父母每人每月支付5000日元，与收入无关。因为一次性支付1年的费用，如果有两个孩子，每年将一次性支付12万日元（约108万韩元）。中央政府也决定从今年10月开始，与父母的收入水平无关，直到孩子高中毕业为止，每月支付1万~3万日元的儿童津贴。虽然过去根据收入不同，儿童津贴支付额也不同，但今后即使父母收入多，也决定无条件给予津贴。从明年开始，如果子女超过3个，不仅对第三个孩子，对第一个、第二个孩子也将实施免除大学学费和入学费的政策。 据文部科学省统计，育有一名小学生子女的父母每年至少要承担63102日元（约56万韩元）的经济负担。与韩国不同，日本大部分学校现在也征收伙食费。有人指出，考虑到中学入学考试等所需的补习班费等，家长的负担不小。

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