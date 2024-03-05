日本股市突破天花板……史上首次突破4万大关. March. 05, 2024 07:55. by 东京=常驻记者 李相勋 sanghun@donga.com. 最近连日居高不下的日本代表性股指——日经平均股指4日历史上首次突破4万日元。 当天在东京证券交易所，日经股指比前一个交易日上涨0.5%，以40109.23点收盘。日经股指2月22日超过了泡沫经济时期的1989年12月末创下的历史最高值38915点，之后也没有停止上升势头，最终在6个交易日之后，有史以来首次突破4万日元。 日本股市的涨势由半导体等技术股主导。在美国纽约股市，人工智能和半导体项目展开了上升拉力赛，日本股市受到了影响。由于日元汇率超过1美元兑150日元的长期化，出口相关项目也备受关注。代表性半导体设备企业东京电子当天上涨2.37%，市价总额排名第一的丰田汽车也上涨2.28%。 日本首相岸田文雄当天在国会就日经股指首次突破4万日元大关表示：“这是市场对日本经济变化给予的肯定评价。”

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