放任尖端技术人力“非法跳槽海外”的韩国政府. March. 05, 2024 07:54. . 在尖端产业领域人才严重不足的情况下，韩国大企业职员以虚假理由辞职，跳槽到开出更好条件的海外竞争公司，泄露核心技术的事例正在增加。职员离开的企业很多时候连跳槽到竞争公司的事情都不知道，即使以后知道后提起诉讼，也因审理程序等原因，不会起到阻止人才流失的效果。 曾在三星电子领导5G移动通信用半导体开发组的A某前年9月以育儿、家务为由辞职后，仅过4天就跳槽到了竞争企业美国高通。6个月后得知这一事实的三星电子向法院提出了禁止跳槽的假处分申请，但法院做出禁止跳槽的决定是在8个月之后。曾担任LG Display有机发光二极管（OLED）相关事业战略组组长的B某去年5月辞职时谎称“将跳槽到合作企业”，但实际上转移到了竞争企业中国TCL。LG显示器在4个月后提出了诉讼，在B某辞职7个月后才做出了禁止跳槽的决定。 问题是，即使职员说谎后跳槽到海外竞争公司，公司也很难确认，即使以后确认跳槽事实，除了申请临时处理外，没有其他应对手段。再加上法院处理技术问题交织在一起的假处分申请，最长需要1年多的时间。据说，即使公司胜诉，法院下达的限制跳槽期限也只有1-2年，因此实际上没有效力。 因此，产业通商资源部去年8月表示，将根据《国家尖端战略产业法》引入指定和管理“专业人才”的制度。如果政府将尖端战略产业企业的职员中的核心人力指定为专门人力，企业就可以与他们签订防止秘密泄露、限制跳槽到海外工作的合同。如果担心技术泄露到海外，还可以要求政府提供相关人员的出入境信息。但是，政府只是嘴上说说，到目前为止，还没有采取任何追加措施。 相反，台湾限制本地半导体技术人员到中国大陆企业就业等，韩国的竞争国家为了防止核心人才流失，正在高筑壁垒。如果政府和企业不能齐心协力，建立阻止人才海外流出的系统，那么在很多领域已经被中国超越的尖端产业技术力将更加难以守住。

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