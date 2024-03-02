“集体辞职的幕后操纵者是医协”……警方首次展开强制调查. March. 02, 2024 07:43. by 崔元英记者、李知云记者、金素敏记者 o0@donga.com、wasy@donga.com、somin@donga.com. 1日，警方为追查医疗空白事件的责任，扣押搜查了大韩医师协会前任、现任干部的住宅和办公室。这是此次事件之后的第一次强制调查。保健福祉部在网站上公开了提交辞职书的13名实习医生（见习医生、住院医生）的医生执照号码，命令他们重返医疗现场。虽然政府要求实习医生“在2月29日之前返岗”，但大多数人没有回应，因此似乎是在全方位向医生团体施压。 1日，首尔警察厅公共犯罪调查组以违反《医疗法》等嫌疑，对首尔龙山区医协会会馆和医协紧急对策委员长金泽宇（音）在江原道春川市江原道医师会馆办公室等进行了扣押搜查，确保了相关资料。调查对象是金泽宇和医协紧急对策委员会言论宣传委员长朱秀浩（音）等5名医协前任、现任干部。搜索对象中还包括朱秀浩和大韩少儿青少年科医师会会长林贤泽（音）等人的住宅。 福祉部上月27日以违反《医疗法》复工命令和教唆、帮助妨碍业务等嫌疑向警察厅告发了金泽宇等5人。政府认为，他们支持实习医生的集体辞职，并教唆或帮助法律上的支援等集体行动，妨碍了教学医院的业务。警方在受理检举状的第二天，即28日将案件移交给首尔厅，并展开了法理上的讨论，于29日申请了扣押搜查令。 福祉部1日也通过网站向大韩实习医师协会会长朴丹（音）等13名脱离医院的实习医生下达了复工命令。如果发公文的对象联系不上，政府选择了通过网站公告等代替方式。政府曾表示，将对不服从命令的实习医生至少吊销3个月的执照，并启动司法程序。福祉部相关人士解释说：“他们都是事件初期复工命令对象中，挂号邮件被退回或换掉电话号码的人。” 医协当天就扣押搜查和传达公示表示：“被诬陷教唆基于自由意提交辞职书，强制要求因辞职及合同结束等无法返回的医院的实习医生进行劳动。”医协表示，将于3日在首尔市永登浦区汝矣岛举行大规模集会。

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