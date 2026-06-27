执政党：“通过修宪解散选举管理委员会……名称和构成全部改换”

针对6·3地方选举中出现的“选票短缺事件”，共同民主党决定通过修改宪法解散中央选举管理委员会。即，修改保障选管委独立性的宪法条款，更换选管委名称，并把它纳入监查院的监查对象。共同民主党“守护国民参政权的选举管理委员会改革工作组”26日在首尔市汝矣岛国会召开第六次会议，作出了上述表示。担任负责人的宋基宪议员表示：“将通过修改宪法解散选举管理委员会。为了能让选管委成为广泛保障国民参政权的宪法机关，将变更其名称和构成方式。”这预示着1987年民主化以后一直维持的现行选举管理委员会体制将进行大规模改革。工作组还计划在宪法中明确规定，目前处于监察死角地带的选管委接受监查院的监查。宋基宪表示：“将确保事实上曾是禁地的选管委财政、运营的整体透明性。”共同民主党还决定同时推进选举管理委员会法的修改。通过这一措施，将原来由大法官兼任的中央选举管理委员会委员长进行常任化，并把原来9名选举管理委员中只有1名常任选举管理委员增至3名。其核心目的是，让3名常任委员分别负责选举的投票管理、调查查处、组织运营业务，防止管理出现空白。共同民主党还决定推进对总管选举管理委员会事务的事务总长实施人事听证会的方案。目前由法院院长、庭长法官兼任的地区选管委委员长也将常任化。不过，相比修宪，国民力量党的立场是应首先对选管委实行特检。国民力量党发言人咸仁京（音）表示：“仅凭国政调查存在明显局限性。政府和执政党应立即接受选管委特检，查明真相，严肃追究责任人。”金自炫记者 zion37@donga.com