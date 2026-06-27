现代汽车工会要求拿利润“N%作绩效奖”，却连人工智能和机器人都反对

现代汽车工会进入了罢工程序。继工会24日进行的争议行为表决投票以92%的赞成率通过后，25日中央劳动委员会决定停止调停，工会获得了争议权。最近SK海力士和三星电子点燃的“营业利润N%的绩效奖”矛盾和罢工的导火索转移到了国家经济的另一个核心轴——现代汽车。在今年的工资及团体交涉过程中，现代汽车工会要求提高基本工资并把去年净利润的30%作为绩效奖金。现代汽车去年的净利润为10.36万亿韩元，工会提出要瓜分其中的3.12万亿韩元。受美国关税等影响，净利润比一年前减少22%，但工会仍然要求大规模发放奖金，这是不合理的要求。现代汽车在中东战争余波不断的今年也很难对业绩持乐观态度，缺乏用于尖端技术开发的弹药。如果按照工会的要求举行奖金盛宴，为确保未来竞争力的投资可能会出现问题。有人指出，利润分配是投资和分红等经营判断的领域，成为争议对象本身就不合适。更令人担忧的是，工会甚至阻止了关系到公司未来的人工智能转型和引进机器人。工会要求引进人工智能和机器人等新技术时，义务性地与工会进行事前协商。工会还主张实行即使投入机器人也能保障雇佣、即使工作时间减少也要维持工资的“完全工资制”。这与日本丰田工会在今年的劳资谈判现场表示“将思考人工智能无法代替的人类独有的附加价值，提高根本性的生产效率，提高未来竞争力”截然不同。全球移动产业的竞争正在激烈地展开，让人无法预测未来。在这种严峻的现实中，以罢工为武器、贯彻无理要求的旧态再也不能容忍。如果错过一次未来技术主导权，公司的生存和工会的工作岗位都将无法保证。必须摆脱只看眼前利益的狭隘视野，表现出先考虑公司长期未来战略和对国家经济影响的成熟姿态。