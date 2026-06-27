

国民力量党在6·3地方选举中，在湖南地区连一名基础、广域团体长当选人都未能产生。光州、全南、全北的41个基础团体长（基层政府负责人）中，只有全南木浦市长和全北扶安郡守两个职位推出了候选人，全州市长候选人因违反候选人规定被取消登记。剩下的38个地方甚至没有进行党内提名。虽然执政初期的地方选举对执政党有利，但先不说第一在野党有没有产生当选人的实力，它是否具备这样的意志是值得反思的。



对于共同民主党来说，大邱-庆北是不亚于湖南之于国民力量党的险地。尽管如此，共同民主党还是不断推出没有当选可能性的候选人。在大邱-庆北31个基础团体长中，除了义城、清道、星州、蔚珍郡守外，共同民主党共在27个地方进行挑战。在釜山-蔚山-庆南的39个基础团体长中，只有和进步党实现候选人单一化的蔚山东区厅长、釜山莲堤区厅长、庆南陕川郡守没有推出候选人，其余36个地方都进行了公推。此次选举虽然共同民主党在大邱-庆北全军覆没，但在釜山-蔚山-庆南产生了12名基础团体长和1名广域团体长（省级地方政府负责人，釜山市长全在秀）。与2022年地方选举中大邱-庆北和釜山-蔚山-庆南的广域、基础团体长中只当选庆南南海郡守一人相比，是令人刮目相看的成果。



国民力量党在湖南并不只是惨败。前公推管理委员长李贞铉2014年在全南顺天-谷城、2016年在顺天当选国会议员，证明湖南也能插上保守的旗帜。2022年总统选举中，当选总统尹锡悦在湖南地区获得12.75%的选票，成为保守政党候选人中的最高得票率。考虑到当时与落选的共同民主党候选人李在明的整体得票率只差0.73个百分点，湖南的支持堪称其当选的原动力。



但国民力量党在湖南表现出的成果和努力仅此而已。继尹锡悦宣布戒严和被弹劾之后，张东赫领导的保守团结行动使湖南剩下的支持层丧失殆尽。在执政党惨败的2024年议会选举中，保守阵营蔓延的“忽视湖南”氛围也暴露无遗。被安排出任比例代表议员的湖南人士只有姜善荣、印曜翰两人，相关批评扩散后，该党急忙重新调整顺序，又安排了赵培淑。党内仍然存在“再怎么努力湖南也绝对不会投我们票”的看法。



在大邱市长选举中以45.05%的支持率落选的前国务总理金富谦，当选可能性高于以往任何时候，因此即便埋怨大邱市民也情有可原。但他承认失败，说“庄稼汉不会责怪自己耕种的田地。”以打破地区主义为目标、在2000年议会选举中挑战釜山而失败的前总统卢武铉也表示，“农民不能埋怨田地”，尊重釜山市民的选择，两年后当选为总统。共同民主党不断在岭南推出候选人，打破了保守的铜墙铁壁，其背后，是与其埋怨田地，不如以坚持不懈地耕地的态度和努力，赢得岭南选民们对此逐渐敞开心扉。相反，国民力量党在此次选举中干脆放弃了湖南，甚至没有表现出攻略的意志。湖南选民们问道：“如果是在埋怨田地，是不是应该先改变这种想法？”

