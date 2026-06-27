韩国下调汽柴油最高限价每升150韩元

国际油价回落至中东战争前水平，政府决定时隔3个月下调石油最高限价。不过，鉴于中东局势依然不稳，政府将维持最高限价制度。政府计划在下半年（7至12月）冻结电、燃气等主要公共费用，并投入1万亿韩元用于农畜水产品折扣等，全力稳定物价。副总理兼财政经济部长官具润哲26日在政府首尔大楼主持召开紧急经济本部会议兼民生物价特别管理相关部门长官工作组会议，发布了包含上述内容的民生物价稳定方案。具润哲表示，“综合考虑国际油价下跌、民生负担和财政状况等因素，将在现行水平基础上下调石油最高限价，并在石油类消费者价格趋稳之前维持（最高限价制度）。”产业通商部当天宣布，各油种最高限价每升下调150韩元。由此，最高限价调整为汽油每升1784韩元、柴油每升1773韩元、煤油每升1380韩元。新限价自27日零时起适用。最高限价是炼油企业向加油站供应的基准价，实际加油站零售价预计从本月底至下月初降至每升1800多韩元区间。据韩国石油公社统计，当天全国加油站汽油平均零售价为每升2005.97韩元。此次下调最高限价是反映霍尔木兹海峡通航恢复预期以及供应担忧缓解导致的国际油价下跌。25日上午8时，布伦特原油期货价格为每桶73.14美元，恢复至战争爆发前（72.48美元）水平，美国西得克萨斯中质原油价格跌至每桶70美元下方。政府期待，通过将石油最高限价每升下调150韩元，可产生未来物价涨幅不超过3%的效果。下半年电、燃气等主要公共费用将予以冻结。上下水道、公共交通等地方公共费用也将尽量控制提价。政府的目标是将下半年消费者物价涨幅控制在3%以内。但现实条件不容乐观。韩元对美元汇率在1500韩元一线高位运行，上月消费者物价同比上涨3.1%。世宗=郑顺求记者、世宗=金秀妍记者 soon9@donga.com、xunnio410@donga.com