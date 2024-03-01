与尹总统见面的扎克伯格CEO：“降低对TSMC的依赖度……将与三星合作”. March. 01, 2024 07:27. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 29日，Meta（原脸书）首席执行官（CEO）马克•扎克伯格会见尹锡悦总统，表明了降低对台湾半导体企业TSMC的依赖比重，扩大与三星合作的意向。 当天，扎克伯格在龙山总统室与尹总统进行的30分钟左右的交谈中表示：“三星作为（半导体）晶圆代工大型企业，在全球经济上占有非常重要的地位，因此这一部分可能成为与三星合作的重要亮点。”总统室高层相关人士表示：“（扎克伯格CEO）谈到了在目前这种脆弱性、挥发性高的时期依赖台湾TSMC的问题。”据悉，扎克伯格CEO在说明国际局势时，使用了意味着“挥发性”、“变化无常”的单词（volatile），令陪同人员大吃一惊。也有分析认为，考虑到美中供应网竞争、两岸关系不稳定带来的风险，有意降低对TSMC的依赖度。 对此，尹总统回答道：“为了营造在AI半导体、系统半导体领域实现投资的生态系统，政府正在对三星电子可以投资的部分进行支援。”接着尹总统强调为建立元宇宙生态系统的合作，并表示：“韩国产业已经做好了积极支援Meta想象和设计的东西的准备。”总统室高层相关人士就尹总统和扎克伯格CEO之间的对话解释说：“在目前的地缘政治情况下，从Meta的立场来看，其宗旨也是有助于稳定对台湾TSMC依赖度高的部分。” 尹总统亲自向扎克伯格CEO提及最近在网上传播的“假尹锡悦视频”，并表示：“恶意利用AI的假新闻和虚假煽动、捏造是威胁自由民主主义的严重问题。”尹总统叮嘱道：“希望像Meta这样的大科技平台企业能够迅速监控假新闻和各种欺骗行为，并给予特别关注”，扎克伯格CEO回答说：“为了防止选举舞弊，正在积极努力。”总统室表示，扎克伯格CEO举例说，通过水印或标签提供相关影像是否是由AI等生成的信息，从而提高透明性。 据悉，尹总统当天在介绍陪同接见的总统科学技术首席秘书官朴相昱时，强调在总统室内成立了科学技术特殊化组织，扎克伯格CEO称赞说：“这种亲和科学技术的方法非常重要。”

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