国家重要科学技术水平首次被中国超越. March. 01, 2024 07:26. . 据评价，在国家层面11项重大领域136项核心科学技术方面，韩国的水平首次被中国反超。10年间，韩国与美国的技术差距从4.7年缩小到3.2年，缩短了1年半，而中国从6.6年大幅缩短到3.0年，超越了韩国。就50项国家战略技术而言，中国遥遥领先。有人评价说，中国追赶韩国的时代已经结束，甚至让人感到凉意。 科学技术信息通讯部每两年对5个主要国家（韩国、美国、欧盟、日本、中国）发表的技术水平进行评价，结果显示，以2022年为基准，如果把排名第一的美国水平视为100%，中国和韩国分别为82.6%和81.5%。2020年韩国以0.1个百分点的差距勉强领先中国，但现在首次被逆转。在中国队奔跑的期间，韩国队一直在爬。在信息通讯技术领域，2012年仅为美国67.5%的中国在10年后已经赶至87.9%。同期，韩国从82.2%变为82.6%，几乎是原地踏步。 如果对50个国家战略技术进行筛选评价，中国的技术水平为86.5%，不仅超过韩国（81.7%），甚至超过日本（85.2%）。以量子计算、宇宙航空、人工智能等为中心，中国正在迅速追赶美国。相反，韩国只在二次电池领域表现出最高水平。在宇宙航空、海洋领域，2020年8.6年的与美国技术差距在两年内大幅扩大到11.8年。 中国自2015年提出“中国制造2025”政策以来，集中开展尖端产业的人才和预算支援，持续提高技术水平。结果，去年中国以电动汽车为先导，实现了世界汽车出口第一的目标，在人工智能、机器人等未来核心产业上与美国展开竞争。继今年初世界最大的信息技术、家电展示会“国际消费电子展（CES）2024”之后，昨天闭幕的世界最大的移动通信博览会“世界移动通信大会（MWC）”上，中国企业也大举参加，展示自己的技术实力，受到了世界的关注。 但一度是研发模范生的韩国技术竞争力正在日益退步。相比革新，更追求稳定，集中于简单的课题，激活民间研发投资的放宽限制和金融支援也不足。去年，政府在没有充分准备的情况下，大幅削减今年的研发预算，与科学界产生了矛盾。哪怕从现在开始，只有积极支援挑战性研究，致力于人才培养，恢复技术竞争力，才能在日益激烈的全球尖端技术战争中生存下来。

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