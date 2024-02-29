李政厚在首场季前赛第一个击球位上击出安打. February. 29, 2024 07:27. by 李憲宰 uni@donga.com. 并不是无缘无故地被称为超级明星。“风之孙”李政厚（26岁•旧金山巨人队）在季前赛首次出场的第一个击球位上就击出安打，展示了自己的存在感。 28日，李政厚在季前赛主场美国亚利桑那州斯科茨代尔体育场举行的与美国职业棒球大联盟（MLB）西雅图水手队的比赛中，作为1号击球手和中坚手首发出场，取得了3次有效击球、1支安打、1得分的成绩。 因轻微的肋部疼痛而未能参加前三场季前赛的李政厚当天首次参加了MLB正式比赛。在以0比2落后的第1局下半局，作为首发击球手进入击球位的李政厚面对对方右手投手乔治•柯比，在无坏球2好球的情况下，攻占第3个变化球，击出了滚向右翼手前面的安打。科比在出道赛季的2022年取得8胜，去年取得13胜，是去年参加全明星赛的西雅图水手队的新一代王牌投手。 踏上1垒的李政厚以活跃的跑垒表现吸引了人们的视线。李政厚在2号击球手泰罗•埃斯特拉达的游击手前地滚球时，迅速进入2垒，诱导了西雅图水手队瑞恩•布里斯的失误。这是将双杀出局危机转化为无人出局1、2垒有人的机会的关键表现。接着在3号击球手小拉蒙特•韦德打出适时安打时踏上了本垒。 在第2局遭遇1垒手地滚球、第4局遭遇空击三振出局的李政厚，在5比9落后的第5局上半局防守时被泰勒•菲茨杰拉德替换下场，结束了首次季前赛参赛。李政厚在比赛最终以10比10结束后接受当地媒体采访时表示：“我个人很满足。科比是众所周知的投手。在2好球的时候，我就想直接击球”，“MLB投手们的快速球确实与韩国投手不同。但是更大的差异似乎是变化球的球速”，流露出将尽快适应新环境的意向。旧金山队主教练鲍勃•梅尔文评价说：“虽然因轻伤起步较晚，但首场比赛开始就取得安打和得分，看起来不错”，“脚下很快，谁也不知道会给对方的防守阵容带来怎样的混乱。” 李政厚当天挥棒时和跑垒时，头盔多次脱落。这是因为MLB使用的头盔与亚洲选手的头型不太吻合而发生的。金河成（圣地亚哥教士队）去年也经历了类似的事情。李政厚另外订购了定制型头盔，预计最快在两天内就能收到新的头盔。 大谷翔平（30岁）当天也作为洛杉矶道奇队所属球员首次参加季前赛，并启动了本垒打炮。在与芝加哥白袜队的主场比赛中，作为指定击球手出战的大谷翔平在第1局下半局第一个击球位上被三振出局，在第3局第二个击球位上被双杀出局。但是在第5局下半局经过两击三球胜负后，他击出的球越过左中间围墙，取得了转会道奇队后的第一个本垒打。 以邀请选手身份参加季前赛的崔志万（32岁•纽约大都会队）也在当天击出本垒打，完成了季前赛的首支安打。崔志万在与迈阿密马林鱼队的主场比赛中作为3号击球手兼1垒手首发出场，并在第6局下半局击出了越过右中间围墙的本垒打。

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