时隔12年重返球场的“高尔夫天才”安东尼•金. February. 28, 2024 07:28. by 李憲宰 uni@donga.com. 10多年来一直没有露面的“高尔夫天才”重返球场，在高尔夫界引起了轰动。主人公就是在不长的职业选手生涯期间，比任何人都给人留下深刻印象的在美同胞高尔夫选手安东尼•金（本名金河珍•39岁）。 LIV高尔夫专员格雷格•诺曼（澳大利亚）7日在自己的社交媒体上上传了与安东尼•金的侧影一起挥杆的视频，宣告他重返球场。诺曼表示：“作为LIV高尔夫的专员，能够给如此才华横溢的明星重生的机会，感到非常荣幸”，“欢迎成为LIV高尔夫的家人。高尔夫界已经等了你很久了。” 安东尼•金复出的传闻最近通过美国高尔夫专门媒体不断传开。据悉，安东尼•金决定参加从3月1日开始在沙特阿拉伯吉达举行的为期三天的LIV高尔夫比赛。 对于重返球场，安东尼•金方面尚未发表正式立场。 安东尼•金2006年在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上如彗星般登场。当年他作为邀请选手参加得克萨斯公开赛，获得并列第2位，名声大噪。2008年6月他在瓦科维亚锦标赛上获得了PGA巡回赛的首场胜利，一个月后在AT&T全国锦标赛上也获得了冠军奖杯。在2010年4月的休斯敦公开赛上，他第三次夺冠。继菲尔•米克尔森、泰格•伍兹（以上美国）、塞尔吉奥•加西亚（西班牙）、亚当•斯科特（澳大利亚）之后，安东尼•金成为第五个在25岁之前获得3个PGA巡回赛冠军的选手。 安东尼•金凭借充满活力的比赛风格和庆祝动作，被评价为可以与“高尔夫皇帝”泰格•伍兹匹敌的选手。在2010年大满贯赛事大师赛第二轮比赛中，他抓下了单轮历史最多的11个小鸟球，这一记录至今仍未被打破。这样的他在2012年接受跟腱手术之后，突然从高尔夫界消失了。当时他才27岁。安东尼•金在2015年接受《美联社》采访时表示：“退役后肩部旋转肌、腰部、手部等接受了六七次手术。” 据外媒报道，由于受到伤病影响，他获得了1000万~2000万美元（约133亿~266亿韩元）的保险金，很难重返球场。也就是说，如果恢复选手身份，就要原封不动地拿出这笔钱。他的复出是沙特阿拉伯主权财富基金（PIF）赞助的LIV高尔夫，因此有可能实现。因为可以从LIV方面获得巨额定金，而且大赛奖金规模也很大。从下月1日开始在吉达举行的LIV高尔夫大赛总奖金为2500万美元（约333亿韩元），个人赛冠军奖金为400万美元（约53亿韩元）。从29日开始，美国佛罗里达州棕榈滩花园PGA全国度假村冠军球场（71杆）将举行PGA巡回赛高知特精英赛，总奖金为900万美元，冠军奖金为162万美元。

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