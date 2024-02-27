美国：“以色列和哈马斯就‘释放40名人质-停火6周’达成框架协议”. February. 27, 2024 07:19. by 开罗=常驻记者金起润 pep@donga.com. 去年10月爆发的以色列和哈马斯之间的战争很有可能在下个月伊斯兰教禁食圣月——斋月即将到来之际进入短暂的停火状态。据悉，美国等参与的谈判团就“停火6周及释放人质”的大框架达成协议，并协调细节内容。但是，以色列仍然没有撤回空袭加沙最南端拉法的计划，成为最后的变数。 美国总统国家安全事务助理沙利文25日出席美国有线电视新闻网（CNN）节目时表示：“美国、以色列、埃及、卡塔尔代表就临时停火换人质谈判的基本轮廓达成了协议。目前正在协调具体内容，期待在几天内达成最终协议。” 据《纽约时报》报道，各国谈判团上周在法国巴黎谈判中制定了以“如果释放哈马斯约100名人质中的40多人，双方将停火6周”为主要内容的基本方案。谈判团最早将从26日开始以此为基础继续进行后续讨论。据悉，谈判内容还包括以色列为换取人质释放约300名巴勒斯坦囚犯等内容。 《纽约时报》援引以色列政府官员的话报道说：“我们的目标是在斋月开始之前达成协议。政府在巴黎谈判中接受了各种条件，为谈判团在卡塔尔进行后续讨论铺平了道路。” 但以色列仍然坚持最近宣布的拉法地面行动计划。加沙地区约有140万名难民聚集在拉法。 如果斋月期间战斗加剧，所有伊斯兰国家的反以色列情绪都有可能扩散。约旦外交大臣萨法迪25日警告称：“斋月战事可能会带来灾难性的后果。这将使整个伊斯兰世界陷入爆发性的危险之中。” 美国也一直公开反对没有平民疏散方案的拉法空袭。沙利文也再次强调：“在没有保护平民、提供衣食住行的明确计划的情况下，不能进行军事行动。拜登总统也没有接到有关拉法攻击计划的报告。” 以总理内塔尼亚胡为首的以色列强硬派在停战谈判前夕不断发表强硬言论。内塔尼亚胡当天出席美国哥伦比亚广播公司的《面对国民》节目时表示：“如果达成协议，对拉法的攻击将‘在一定程度上’推迟，但最终会进行。”他表示：“只有哈马斯从‘妄想主张’中摆脱出来，才能取得进展”，对停火谈判明确了立场。

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