“朝鲜潜射导弹使用韩国冷发射技术……”，下一个目标竟然是“核潜水艇”. February. 27, 2024 07:19. . 韩国情报机关认为，朝鲜正在积极利用从韩国防卫产业企业通过网络黑客窃取的技术增强核心战略武器。韩国情报当局的评估结果认为，朝鲜利用2016年从韩国造船企业手中夺取的冷发射技术，大幅缩短了潜射弹道导弹的开发时间，去年发射的军事侦察卫星也大量使用了从韩国国内外卫星企业夺取的运载火箭和光学装备技术。 虽然关于朝鲜网络攻击的警告不是一天两天的事情，但韩国情报当局认为朝鲜潜射导弹和侦察卫星等战略武器采用韩国军工企业技术，尚属首次。这是朝鲜的网络黑客严重威胁韩国安全的警报。国家情报院最近与德国情报机关宪法保卫局一起发表了防止防卫产业遭受朝鲜网络攻击的联合保安劝告信。有外媒报道称，朝鲜黑客攻击个人弱点，窃取信息，甚至动员了生成型人工智能。 特别是根据朝鲜国务委员长金正恩的指示确定目标并进行集中攻击的朝鲜黑客组织的攻击模式，韩国情报当局非常关注。金正恩去年7、8月视察海军部队时强调“加强海军力量”后，黑客集中对韩国4家造船企业实施攻击；去年10月下达“加强无人机生产”的指示后，韩国无人机企业接连遭到黑客攻击。据悉，韩国情报当局正在密切关注下一个目标，即可能是金正恩最近鼓励的核潜艇技术。 朝鲜不仅把网络黑客作为窃取虚拟货币等赚取外汇的手段，还积极利用网络黑客作为获取武器技术的低成本、高效率的致命武器。早在10年前，朝鲜就曾以制作丑化金正恩的电影为由，对索尼影业进行黑客攻击。网络世界的现实是，即使具备再精巧的防御网，也跟不上攻击力。尽管如此，还是应该大幅加强对网络安全的投资和教育，保持常态化的警戒态势。至少不能再发生好不容易积累的技术被盗后用于针对我们的杀伤性武器的荒唐事情。

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