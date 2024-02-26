实习资格合格人员也“放弃聘用”……3月“医疗大乱”将进一步扩大. February. 26, 2024 07:59. by 李知云记者、全州=朴英敏记者、安圭永记者 easy@donga.com、minpress@donga.com、kyu0@donga.com. 据悉，20日因实习医生（见习医生、住院医生）离开医院而出现的医疗空白继续扩散，在这种情况下，医科大学毕业生大举放弃受聘担任大学医院见习医生。在第三年和第四年的大部分住院医生（助理医生）预计也追加离开医院的情况下，随着补充录入新实习医生的计划也告吹，大型医院的手术件数下降到过去10%左右的“3月医疗大乱”成为现实的可能性进一步增大。 据医疗界25日透露，最近全国大学医院在实习资格合格的状态下集体放弃聘用的事例接连不断。 三星首尔医院相关人士表示：“123名实习资格合格者大部分表明了放弃合约的意向。”在釜山大学医院，原计划从下月1日开始实习的57人中，有52人向医院提交了放弃聘用保证书。光州朝鲜大学也有36名实习预定者放弃聘用。在因实习医生脱岗而失去“手脚”的情况下，试图用新实习医生填补业务空白的大学医院从业人员叹了口气。 通常大学医院都会选拔通过医生国考的“医生新鸟”，从3月初开始进行为期一年的实习培训。之后选择专业科目，担任3、4年的住院医生，然后成为实习医生。问题是，以研修接近尾声为由留在医院的第三年、第四年住院医生的合同也将于本月底至下月初结束。另外，以一年为单位签订合同的助理医生，大部分也在同一时期结束。某大型医院相关人士表示：“教授和助理医生两班倒填补了实习医生的空白，但如果高年段的住院医生和实习医生离开而招用实习医生告吹，医院也束手无策。” 虽然医疗大乱迫在眉睫，但政府和医生团体却持续着“强对强”的对峙。教育部计划，截止到3月4日，在40所医科大学接受希望名额规模后，尽快结束分配，使扩招2000人成为既定事实。教育部在相关公文中要求“以已提交资料为基础制定”，并指示维持去年提交的扩招规模(共2251-2847人)。相反，大韩医生协会25日在全国医生代表扩大会议上表明了“应该从原点重新讨论医大扩招问题”的立场，之后游行到了龙山总统室。 医大扩招争议也蔓延到了政治圈。共同民主党代表（党首）李在明当天在自己的脸书上表示：“医大扩招适当规模为400-500名。医生要中断罢工，政府要中断镇压秀。”对此，总统室高层负责人在与《东亚日报》的通话中正面批评说：“这是绝不容讦发生的诱导政治斗争的行为。这是为了摆脱党内危机。”

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