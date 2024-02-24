林钟勋领衔的韩国乒乓球队连续4届世锦赛确保奖牌. February. 24, 2024 07:18. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国男子乒乓球进入世界锦标赛4强，连续4届成功获得奖牌。韩国队将与世界最强队中国队争夺一张决赛入场券。 23日，在釜山会展中心举行的2024国际乒乓球联合会（ITTF）世界锦标赛男子团体赛8强赛上，韩国队以3比1战胜了丹麦队。至此，确保铜牌的韩国队在世锦赛上连续4次登上领奖台。本次大赛不会单独进行第三名争夺战，在半决赛中败北的两国都将获得铜牌。 24日，韩国队将与男子团体赛世界排名第一的中国队进行半决赛较量。韩国男子乒乓球上一次进入世锦赛团体决赛是获得亚军的2008年广州世锦赛。挑战11连冠的中国队是无需多加说明的“绝对强者”。包括单打世界排名第一的樊振东在内，世界前五名都是中国选手。中国从2001年世锦赛开始，20多年来一直稳居世界首位。 去年杭州亚运会男子团体决赛中，韩国队以0比3完败于中国队。林钟勋在与中国选手王楚钦的比赛中仅拿下一盘，可谓完败。男子团体世界排名第5位的韩国队决心在此次世锦赛上依靠主场球迷的助威，与“万里长城”中国队展开较量。韩国代表队中单打世界排名最高的张禹珍（第14位）表示：“因为是在韩国进行的，所以会发挥主场优势，大幅提升气氛。”男子代表队主教练朱世赫表示：“之前我们总是完败，这次有点期待”，“现在我们的选手状态很好，也有主场球迷的助威，所以想打一场精彩的比赛。”乒乓球世界锦标赛在韩国举办尚属首次。

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