韩国政府全面允许非面对面诊疗……“向大型医院投入军医”. February. 24, 2024 07:18. by 朴成民记者、高道艺记者 min@donga.com、yea@donga.com. 由于实习医生中断医院工作，医疗大乱的忧虑增大，韩国政府有史以来首次将保健医疗危机阶段上调至“严重”，并全面允许非面对面诊疗。政府同时延长首尔医疗院等97家公共医院的诊疗时间，并向大型医院投入军医和公共保健医生。 国务总理韩德洙23日在政府首尔大楼举行了“医生集体行动中央灾难安全对策本部”首次会议。为了泛政府全力应对，提升了直到前一天还在运营的以保健福利部为中心的中央事故处理本部的级别。 韩德洙指出：“危害国民生命和健康的集体行动，任何理由都不能正当化。集体行动是忘记作为医疗人员崇高使命的行为。”他还警告离开医院的实习医生说：“非法集体行动是破坏年轻医生梦想的危险方法。” 政府从当天起暂时全面允许非面对面诊疗。此前，只有在医院级医疗机构对复诊患者和医疗不便地区居民进行诊疗时，才被限制性地允许非面对面诊疗。但从23日开始，希望进行非面对面诊疗的任何医院都可以以所有国民为对象进行非面对面诊疗。但是，由于构建系统等需要时间，各医院的实行时间可能会有所不同。福祉部相关人士解释说：“无法接受诊疗的高级医院患者将涌向1、2级医院，因此我们的出发点是分散需求。” 政府决定把首尔医疗院和红十字医院等全国97家公共医院的平日诊疗时间延长到晚上8点前后。周末及休息日的诊疗也将扩大。此外，政府还决定把握必需医疗被延长的大型医院的人力需求，投入军医和公共保健医生。 大韩医生协会则表示：“政府把原本平静的医疗系统推向灾难状况，却又设立中央对策本部，这是喜剧。”对于政府当天宣布的政策，也表示“不禁令人失笑”。 据统计，截至22日晚10时，全国94家主要研修医院提交辞呈的实习医生达8897人（占总数78.5%），其中7863人（69.4%）中断了在医院的工作。政府经过现场检查，共向7083人下达了返岗工作命令，但其中5976人拒绝了复职指示。

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