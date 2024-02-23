达成8年合同协议的柳贤振将成为“永远的韩华人”. February. 23, 2024 07:49. by 任寶美 bom@donga.com. “韩国怪物”柳贤振（37岁）和老东家韩华队的选择也体现了母公司的核心价值“信用和义气”。 韩华俱乐部22日表示，球队已与柳贤振签订了总额170亿韩元（包括Opt-out）的8年合同。合同规模在职业棒球历史上排名第一，合同期限并列第一。在此之前，自由签约选手（FA）梁义智在2022年与斗山队以152亿韩元（4+2年）签订的合同是最高规模，同年获得FA资格的朴珉宇与老东家NC队以8年总额140亿韩元盖章，创下了最长合同年限纪录。 第一次听到柳贤振时隔12年回归韩华队的消息时，最大规模就如同既定事实。但是，没有多少人预测会得到最长合同年限的保障。对此，韩华俱乐部代表理事朴赞赫表示：“最重视的是‘象征性’。我们制定了赋予最大规模合同‘永远的韩华人’意义的期限。”1987年3月25日出生的柳贤振如果能坚持到合同的最后一年， 即44岁的2031年，就可以改写由球队前辈宋津宇（59岁）保持的职业棒球历史最高龄出场记录（43岁零219天）。 8年合同不仅有利于名分，也有利于实际利益。因为可以享受年均支付额减少一半的效果。这样一来，韩华队在年薪总额上限方面也绰绰有余。目前，韩国职业棒球的工资帽为114.2638亿韩元。在签订4年合同时，柳贤振一个人占据韩华工资帽的37.2%，但在签订8年合同时，将减少到18.6%的水平。在美国职业棒球大联盟（MLB）中，想要“绕过”工资帽时，一般都会使用年薪支付延期制度，但韩国职业棒球却没有这样的制度。 柳贤振毕业于仁川东山高中，2006年与韩华队签约时得到了2.5亿韩元的签约金。此后直到2013年转会MLB为止，他共赚了16.4亿韩元的薪水。在MLB效力11年的年薪总额约为1779亿韩元（约1.3389亿美元）。如果再加上此次合约，柳贤振通过职业生涯赚了近1968亿韩元。另外，柳贤振在2013年加入洛杉矶道奇队时，还给韩华队留下了一笔约2574.7737万美元（约342亿韩元）的转会费。 在韩国棒球选手中，只有秋信守（42岁•SSG）一人比柳贤振的总收入多。秋信守在MLB和韩国职业棒球中赚了约2031亿韩元。而经历过韩美日职业棒球赛的“韩国特级”朴赞浩（51岁）的总年薪为1170亿韩元。 柳贤振表示：“球队相信我，给予了我很好的待遇，我会尽最大努力重新作为韩华队的一员活跃在球场上，创造新的记录和历史”，“我认为在自己还有充足的本事时，就应尽早回到队里才对。能够再次回归，我感到非常高兴和激动。”柳贤振将于23日上午前往日本冲绳，加入韩华一队的春季集训。 柳贤振到去年为止效力了4年的多伦多俱乐部当天也通过官方社交媒体表示，“柳贤振选手，谢谢你。多伦多蓝鸟队的‘韩国怪物’将永远被人们铭记。”

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