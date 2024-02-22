李刚仁前往伦敦“为轻率的行动道歉”，孙兴慜：“希望大家原谅刚仁”. February. 22, 2024 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. 因与国家足球代表队队长孙兴慜（32岁）揪住领口打架而遭到舆论围攻的李刚仁（23岁）亲自去找孙兴慜进行了道歉。孙兴慜也接受了对方的道歉。 21日上午，李刚仁在自己的照片墙上写道：“在亚洲杯大赛上，我的短浅想法和轻率的行动给包括兴慜哥在内的全体球队和球迷带来了很大的失望”，“我认为亲自去找兴慜哥真心道歉很重要。再次感谢欣然欢迎来到伦敦的我的兴慜哥。”这距离他与孙兴慜展开抓领口之争已经过去了15天。 14日，李刚仁因媒体报道与孙兴慜发生争吵的消息传开后，也在照片墙上上传了道歉信。当时他就与孙兴慜的争吵使用了“争吵”一词。道歉对象也不是孙兴慜，而是球迷。文章也在24小时后自动删除。因此，球迷们不断指责“道歉没有诚意”，李刚仁在一周内再次发表了道歉文章。李刚仁在首篇道歉文章中写道“孙兴慜哥”，但在当天的第二篇文章中却去掉姓，称其为“兴慜哥”。 李刚仁说：“兴慜哥作为队长，作为哥哥，作为队友，没有倾听他为了团结而给我的忠告，只是发表了自己的意见”，“当天在聚餐时，我做出了绝对不能做的行为。现在回想起来那也是绝对不能做的行动。我对此深表悔意。” 5日（当地时间），两人在与约旦队进行亚洲杯4强赛的前一天，在卡塔尔多哈的酒店、宿舍、餐厅互相揪住对方的衣领。 起因是包括李刚仁在内的部分后辈先吃完晚饭，在酒店内的休息空间打乒乓球。孙兴慜说“明天有比赛，为了管理状态休息吧”，李刚仁却追问“为什么妨碍我的休息时间”，演变成肢体冲突。李刚仁还向国家队的其他前辈和队友们道歉。李刚仁表示，“对待前辈和队友时的言行缺乏关怀和尊重，对此正在认真反省。承诺将更加具备正确的态度和礼仪。” 李刚仁上传文章1小时10分左右后，孙兴慜也在自己的照片墙上留言。他还上传了与来找自己的李刚仁笑着合影的照片。孙兴慜表示，“刚仁真心进行了反省，并向包括我在内的代表队所有选手真诚地道歉”，“那件事之后刚仁度过了非常艰难的时间。请用宽容的心原谅他一次。作为国家队队长，拜托了。”李刚仁在与孙兴慜的争吵传开后，遭到了“剥夺国家队资格”等舆论的十字炮火。以李刚仁为广告模特的阿拉奇炸鸡决定不再与李刚仁续约。网站上也删除了有关李刚仁的内容。通信公司KT也下架了以李康仁为模特的宣传广告海报。向国内转播李刚仁所属球队巴黎圣日耳曼（PSG）比赛的在线视频服务（OTT）企业Coupang Play在预告18日举行的PSG与南特比赛时，与以往不同，没有播放有关李刚仁的照片和字幕。 孙兴慜说：“我小时候也有过失误和表现不好的时候，但每次都有好前辈们的严厉建议，所以现在的我才能站在这里”，“作为国家队的前辈和队长，我会在旁边特别照顾刚仁，让他成长为更好的人和更好的选手。”孙兴慜表示：“我不认为自己的行动做得很好。我的立场是，为了球队也要做出那种讨厌的行为，这是队长的本分，因此即使再次处于同样的状况，也会为了球队而行动。”

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