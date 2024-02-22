实习医生代表要求“取消2000名医科大学扩招名额，政府道歉”. February. 22, 2024 07:53. by 赵有萝记者、李知云记者 jyr0101@donga.com，easy@donga.com. 为反对政府医科大学扩招而离开医院的实习医生（见习医生、住院医生）们发表了包含“全面取消2000名扩招名额”和“撤回开始业务命令”等7项要求的声明，开始了团体行动，但没有透露拒绝诊疗到什么时候等今后的行动计划。 实习医生团体——大韩实习医生协议会20日结束临时代议员全体大会后，当天深夜发表包含各医院82名代表实名的声明，提出“政府应该撤回错误政策，停止非民主镇压”。此前，他们意识到政府禁止集体行动的命令，一直主张自己提交辞职书和脱离工作岗位是“个别行为”，但现在他们正式开始了集体行动。 他们就政府宣布的2000名扩招规模表示：“这是荒唐的数字。政府为了政治选票，发表了激进的医大扩招政策。”另外，对于政府本月初发表的必需医疗一揽子政策，他们表示：“这是限制最佳诊疗的内容。即使增加医生人数，如果不首先解决低物价和医疗诉讼问题，也不会有什么变化。” 协议会要求政府△设立推算医生供需的机构△撤回威胁实习医生的不当命令并正式道歉△改善每周80小时实习医生的进修环境等。 据保健福祉部透露，截至20日晚10时，在100家主要进修医院中，占63.1%的7813名实习医生中断了医院工作。提交辞呈的专业医生有8816名，占71.2%。福利部对中断医院工作的6228人下达了恢复工作的命令，其中占45%的2851人已经复职。 但据悉，部分实习医生伪装成工作的样子，在政府进行现场检查时，到医院接通电脑，只留下简单的诊疗处方。首都圈一家大型医院还向实习医生们公告称：“由于计划进行福利部现场调查，可能会随机联系，所以尽量在医院附近呆着，如果接到联系，就马上回来，以免受到不利影响。”考虑到存在这种“小伎俩脱离”，实际上脱离医院的比率可能比政府宣布的数字更高。另外，据悉，接到返岗命令后返回的这些人中，大部分人实际上也不工作，因此医疗空白依然存在。 首尔某高级综合医院相关人士表示：“如果教授在接到返岗命令后没有回归的不履行确认书上签名，将成为处罚实习医生的依据，因此相当多的教授不愿意签名。”

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