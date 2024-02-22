“动作戏更有看头”，蒂莫西•柴勒梅德以“沙漠的救世主”回归. February. 22, 2024 07:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我想观众们会不会觉得电影《旺卡》中的巧克力人突然在《沙丘》的宇宙中做什么呢？我认为韩国是一个对电影拥有无比热情和热爱的国家。如果我们的电影在韩国被积极接受，我会很高兴的。” 如果要选出当今时代美国好莱坞最火的男人，就不能不提这位演员蒂莫西•柴勒梅德（29岁）。调皮的眼眸、细腻的脸部线条、像希腊神话中出现的蜿蜒曲折的头发散发出“少年美”的他吸引了全世界各地的粉丝。韩国也不例外。目前，国内影院上映的电影《旺卡》观影人数超过260万人次，位居票房榜榜首，本月28日，他主演的《沙丘：Part2》即将上映。现在正是“蒂莫西•柴勒梅德时代”。 21日，在首尔永登浦区康拉德酒店举行的《沙兰：Part2》记者见面会上，柴勒梅德一登场，场内就响起了欢呼声和闪光灯的声音。他身穿韩国品牌“Juun.J”的天蓝色连身裤出现，脸上带着灿烂的笑容说：“感谢大家比全世界任何地方都热情款待。” 《沙丘：Part2》是继在韩国量产“沙丘狂人”而备受喜爱的科学幻想（SF）电影《沙丘》（2021年）之后时隔3年推出的续集作品。该片改编自1965年弗兰克•赫伯特出版的同名小说。导演由曾执导《降临》（2016年）、《银翼杀手2049》（2017年）的导演丹尼斯•维伦纽瓦执导。 第二部比第一部更有吸引力。剧情发展速度更快，在屏幕上耀眼地展现了维伦纽瓦导演特有的美妆仙境的沙漠面貌。虽然是影片长达2小时46分钟，但如果沉浸在宏伟的画面和细节中，就会如箭一般飞驰而去。大师汉斯•齐默负责的电影音乐也提高了电影的投入度。据说，作为原作小说的粉丝，他倾尽“粉丝心”制作了OST。系列第二部讲述了陷入皇帝阴谋而灭亡的阿特蕾德斯家族中唯一生存下来的保罗（蒂莫西•柴勒梅德饰）成为救世主的旅程。好不容易保住性命的保罗遇到了沙漠原住民弗雷曼族，向他们学习生存方法，从而获得了信任，弗雷曼族相信自己等待已久的救世主就是保罗。害怕人们盲目崇拜的保罗最终接受了自己的命运，发动战争，掌握了权力。维伦纽瓦导演表示：“我尽量忠实于原著。原著包含了对充满领导魅力的领导人的警告信息。”柴勒梅德说：“与前作相比更坚强，动作戏也更多。这是我目前职业生涯中最艰难的作品。”此次《沙丘》剧组访韩不仅有柴勒梅德，还有饰演契妮的赞达亚和饰演菲德•罗塔的奥斯汀•巴特勒。赞达亚曾在《蜘蛛侠》系列中饰演MJ一角，巴特勒是电影《猫王》（2022年）中饰演猫王的顶级演员。两位演员都是首次访问韩国。赞达亚说：“从机场开始受到韩国粉丝的热情款待，心里暖暖的。收到了很多信，还没读完。还给了我很多韩国饼干。”巴特勒说：“在全世界最喜欢韩国电影，所以很想来韩国看看。”这是柴勒梅德继2019年之后第二次来韩。前一天，他出现在首尔钟路区的咖啡厅和永登浦区的韩牛店等地，享受首尔的样子被拍到，成为了话题。

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