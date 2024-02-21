“像个人的国家才是好的国家”. February. 21, 2024 07:33. . 对某些人来说痛苦的事情对另外一些人来说也许会是快乐的。虽然听起来有些悲伤和无奈，但现实有时就是如此。但是，即使是别人的痛苦，这怎么能成为自己的快乐呢？相互反目和恶意是原因所在。从柏拉图的“国家”来看，苏格拉底说只有将这种分裂现实扭转到相反的方向，才能成为正确的国家。在理想的国家里，某人的痛苦和眼泪就是我的痛苦和眼泪，某人的成功和失败就是我的成功和失败。他认为对国家最有害的是连他人的痛苦也当作快乐对待的分裂。这种分裂阻碍了感情的共享。据他介绍，能将国家团结在一起的是“尽可能让所有市民共享快乐和痛苦”。 苏格拉底认为“像个人的国家”是好的国家。假设有人伤了手指。那样的话，全身都会感到疼痛。因为手指是身体有机的一部分，所以整个身体都会感到痛苦。这不仅仅是一种痛苦，在喜悦和快乐等其他情感中也是如此。部分感受到的喜悦或快乐就是全体感受到的喜悦或快乐。 苏格拉底把国家比喻为人类的身体，说“经营得好的”国家应该像手指和身体的关系一样。就像整个身体有机地感受到身体的一部分经历一样，所有市民和国家都应该共享个人感受到的感情。据他介绍，“如果个别市民发生好事或坏事，将个别市民视为自己的一部分，作为全体一起高兴或悲伤的国家就是好国家。”也就是说，国家也应该是人格体。苏格拉底在2000多年前曾说过，国家应该将个人的伤口和痛苦视为自己的东西，这句话放在当今社会仍然有效且珍贵。因为我们生活在极度不信任、冷嘲热讽和憎恶的时代，所以更是如此。

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