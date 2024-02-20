短道速滑选手朴知元和金基利双双获得“水晶球奖”. February. 20, 2024 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. “一个水晶球是不够的。有两只手，两手各拿一个。” “男朴”朴知元（28岁•首尔市厅）在结束2023~2024国际滑联（ISU）短道速滑世界杯第5站比赛后做出了上述表示。ISU从迎来短道速滑创立25周年的上赛季开始，向综合排名第一的选手颁发该奖杯。因为有同名女子国家代表选手，所以被称为“男朴”的朴知元在上个赛季比较轻松地成为了水晶球奖的首任主人公。. 但此次直到本赛季最后一场世界杯第6站比赛为止，还不能保证会获得综合冠军。因为史蒂芬•杜布亚（27岁•加拿大）的追击非常猛烈。杜布亚18日在波兰格但斯克举行的500米决赛上夺得金牌，紧追朴知元。朴知元若想连续两个赛季获得水晶球奖，就只能在19日举行的1000米比赛中夺冠。最后他还是完成了那么困难的事情。 19日，在同一地点举行的1000米决赛中，朴知元以1分28秒193的成绩获得了个人本赛季第五枚金牌。凭借这一胜利，朴知元确保了1071分的排名积分，并以19分的优势战胜了杜布亚（1052分），登上了男子组综合排名第一的宝座。在本赛季的5枚金牌中，获得3枚1000米项目金牌的朴知元表示：“我知道要想获得综合冠军，必须获得第一名。说实话没有那么紧张。与第一次获得水晶球奖时相比，现在保住了冠军头衔更让我高兴。” 本赛季一直将意味着上赛季排名第一的数字“1”挂在头盔上的朴知元表示，“数字1对我来说意义重大。这让我感觉到一切都是可能的，在剩下的赛季里我也想保持第一的位置，这给我带来了很大的动力。”连续两个赛季获得世界杯总冠军的朴知元在世界锦标赛上也获得过3枚金牌，但迄今为止他还没有参加过冬奥会。 在女子组，“兰博基利”金基利（20岁•城南市厅）首次将水晶球揽入怀中。当天，金基利在女子100米比赛中获得银牌，并以1211分的积分领先克里斯汀•桑托斯-格里斯沃尔德（30岁•美国•1180分）31分。金基利说：“能够实现一直梦想的世界第一，真是令人吃惊。现在我的目标是夺得世锦赛金牌。” 在本赛季女子组比赛中，“短道速滑女皇”崔珉祯（26岁•城南市厅）因备战2026科尔蒂纳丹佩佐冬奥会而未能参赛。与此同时，金基利和桑托斯-格里斯沃尔德就“空王座”展开了激战。桑托斯-格里斯沃尔德竖起大拇指说：“金基利的技术和滑行能力简直不是这个世界的水平。” 韩国男选手中金建宇（26岁•体育彩票•第4位）和张成宇（22岁•高丽大学•第6位），女选手中沈席熙（27岁•首尔市厅•第7位）和徐辉旻（22岁•高丽大学•第8位）也进入了本赛季世界杯总分排名榜前10名。

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