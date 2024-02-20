“违反反垄断法”，欧盟决定对苹果罚款7200亿韩元. February. 20, 2024 07:55. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 据悉，欧盟（EU）计划以违反《反垄断法》的嫌疑，对苹果公司处以5亿欧元（约7200亿韩元）的罚款。这是欧盟当局首次对苹果征收罚款，预计随着3月份欧洲数字市场法（DMA）的实施，将正式加强对大型科技企业（BigTech）的限制。 《金融时报》（FT）18日（当地时间）援引消息人士的话报道说，欧盟执行委员会决定下月初对苹果处以5亿欧元的罚款。该罚款是因为苹果强制要求应用程序运营公司采取特定结算方式（In-app结算），给与本公司音乐流媒体服务“苹果音乐”竞争的其他企业带来了不利影响。 此次欧盟执行委员会的调查始于2019年瑞典音源流媒体企业“Spotify”向欧盟执行委员会起诉，称苹果公司强制要求支付30%的In-app结算手续费，给苹果音乐的竞争公司带来了不正当的不利影响。强制进行In-app结算在韩国也成为问题。广播通信委员会去年10月表示，将对谷歌、苹果共征收680亿韩元的罚款。 此前，欧盟以违反《反垄断法》的嫌疑，对谷歌公司也征收了超过80亿欧元的罚款。《金融时报》分析说：“对苹果征收巨额罚款，将在3月份实施DMA的同时，重新点燃欧盟和美国大型科技企业之间的战争。”

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