警方追踪在釜山LCT99层进行高处定点跳伞的外国人. February. 19, 2024 07:40. by 釜山=金华英记者 run@donga.com. 有2名疑似外国男性从国内第二高的超高层建筑釜山海云台区LCT（照片）99层乘降落伞跳下，对此，警方已介入调查。 釜山海云台警察署18日表示，正在追查涉嫌偷偷进入海云台区中洞LCT建筑物的2人（侵入住宅）的行踪。他们涉嫌于15日上午7时左右在LCT99层瞭望台利用降落伞进行“高处定点跳伞”。Base-Jumping是指从高楼或悬崖上跳下来的极限运动。警方认为，他们可能是挑战从全世界著名的摩天大楼跳下来的高处定点跳伞专家。 据悉，他们从LCT降落到一定高度，打开背在背上的降落伞，在海云台海水浴场着陆后消失。警方接到“有人从LCT跳下后，利用降落伞下来”的报案后出动，但未能逮捕他们。警方认为，他们住在附近的宿舍，偷偷进入LCT跳楼后，骑着电动自行车移动。 总共101层的LCT最高层为411米，是继123层的乐天世界塔（555米）之后，国内第二高的建筑。LCT98~100层的瞭望台只要交纳入场费，普通市民也可以自由出入。但是警方计划对他们适用侵入住宅的嫌疑。警方相关人士表示：“如果违反共同住宅居住者和管理者的意愿进入建筑物，损害居住安宁，可以以侵入住宅的嫌疑对其进行处罚。”警方以目击者和闭路电视（CCTV）影像等为基础，掌握了两人的身份，正在调查他们的行踪。 另外，2019年11月，两名俄罗斯人因涉嫌从釜山海云台40层建筑物跳下，侵入住宅而被警方逮捕。法务部对他们下达了禁止出国的处分，他们只有在预存500万韩元罚款后才能出境。

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