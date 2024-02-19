韩国政府命令医院“每天报告实习医生的工作情况”. February. 19, 2024 07:40. by 李知云记者、申振宇记者、全周永记者 easy@donga.com、niceshin@donga.com、aimhigh@donga.com. 五大医院（首尔大学、塞佛伦斯、首尔峨山、三星首尔、首尔圣母）的实习（住院）医生们反对政府扩大医科大学入学名额的方针而预告的集体提交辞职书时限（19日）只剩一天，国务总理韩悳洙发表对国民谈话，强烈批评说：“医疗空白是把国民的生命和健康当作人质的事情。” 韩悳洙当天在政府首尔大楼表示：“如果因集体行动而出现医疗空白，损失将原封不动地转嫁给国民。这是不该发生的事情。”总统室的一名高层负责人表示：“实习医师离开医院是将患者和国民推向死亡的行为。不可能调整扩招规模（2000人）。” 据保健福利部透露，截止到16日下午6时，提交辞职书的实习医生达23家医院的715人。其中，离开医院的103名专业医生中有3名没有服从返岗命令。福祉部指示实习医生所属的221家进修医院“每天报告实习医生的工作现状”。其用意是确认接到返岗命令后是否再次离开。五大医院的实习医生们决定从20日上午6点开始停止工作。 另一方面，大韩医生协会17日召开紧急对策委员会会议，并表示：“哪怕只有一名医生受到与执照相关的不利影响，也会将其视为‘正面挑战’，将采取难以承受的行动。”

한국어