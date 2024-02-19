从“北约发言”中预览特朗普第二届的新账单. February. 19, 2024 07:39. . 试图在11月美国大选中再次执政的前总统特朗普似乎是存心而为，正在向北约发起攻势。特朗普当地时间10日在竞选活动中将未能达到北约防卫费标准的欧洲主要国家定义为“债务违约者”，并表示“将鼓励俄罗斯按照自己的意愿行事”，表示将煽动俄罗斯发动侵略。 特朗普对北约持否定意见是公认的事实。但是，有评价认为，他的最新发言超越了提出“安保搭便车论”、要求增加防卫费的执政第一期，将鼓励俄罗斯对盟国使用武力，无异于动摇一直为美国成为最强国做出贡献的同盟体制基础的“炸弹发言”。 特朗普14日也敦促北约盟国将目前国防费用占各国国内生产总值的比率从2%提高到4%。他的亲信还威胁称，不能满足这一标准的同盟国将被排除在北约的集体安保体制之外。 有些人在关注特朗普发言背后隐藏的政治算盘。这一发言是在美国参议院就加强边境对策以阻止拉美非法移民和包括支援乌克兰在内的安保支援预算一揽子方案达成协议后发表的。特朗普和共和党部分强硬派为了通过支援乌克兰的预算，要求对非法移民采取强硬措施，并推迟了相关预算的处理。 但随着美国总统拜登大幅接受共和党提出的加强边境的要求，乌克兰的预算援助将难以阻止。在这种情况下，特朗普提到了北约增加防卫费分摊额等问题，并提出了反对向乌克兰提供援助的新借口。华盛顿消息灵通人士就这一发言发表评论说：“这不是特朗普的冲动面貌，而是他为实现目标不择手段的执着面貌。” 特朗普每次游说时都会强调，只有乌克兰放弃大部分领土，尽早结束乌克兰战争才能实现，因此实现的可能性不大。另外，乌克兰的停战也可以成为特朗普执政第一期曾推进的1.2万名驻德美军撤离计划成为现实的跳板。也就是说，在鼓励入侵的发言的底下，是美国为集中牵制中国而减少美军介入欧洲的外交基调。 特朗普的这种做法有可能延续到他重新执政时向韩国提出的新账单。其亲信、前总统国家安全事务助理奥布莱恩在接受《东亚日报》采访时表示：“驻德美军可以部署在关岛、帕劳、夏威夷、阿拉斯加等印度太平洋的其他地方。”他还强调：“应对中国的挑战不仅是美国，也是韩国和日本等所有同盟的课题。韩国为了与美国的同盟，能做的事情比现在更多。”其意图是调整驻韩美军目前局限于应对朝鲜的作用和构成，要牵制中国。为了应对中国而调整驻韩美军作用的主张，是台湾纷争时韩国的作用等东北亚安保结构可能会发生重要变化的事情。 欧洲内部出现了对未能提前应对“特朗普风险”的反省之声。有望成为下一任北约秘书长的荷兰首相马克-吕特17日表示：“现在应该停止抱怨，应集中精力解决欧洲的利益问题。”面临“特朗普风险”不亚于欧洲的韩国，也不应该当作耳旁风来听。

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