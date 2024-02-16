金正恩威胁挑衅“北方界线”：“要用武力守护延坪岛-白翎岛以北边境线”. February. 16, 2024 08:15. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩14日在参观新型地对舰巡航导弹发射时指示：“要加强延坪岛和白翎岛北部边境线水域的军事应对态势。”尤为重要的是，这是金正恩首次提及位于“北方界线”以南的延坪岛和白翎岛以北的所谓“海上国境线”，露骨地威胁要打击韩国舰艇。 据朝鲜中央通讯社报道，金正恩指示：“在敌人经常用驱逐舰、护卫舰、快艇等战斗舰船侵犯的延坪岛和白翎岛以北国境线水域加强军事应对态势。明确的是，如果敌人侵犯我们认定的海上国境线，就将其视为侵犯我国主权、武力挑衅。” 分析认为，金正恩首次提及“海上国境线”，确认了通常意味着朝鲜和中国界限的朝鲜“国境线”概念也适用于规定为“敌对交战关系”的韩国方面的强硬基调。有观察人士认为，这是面对下个月韩美联合军演和4月韩国议会选举，为在西部海域“北方界线”一带高强度局部挑衅积累名分。韩国军方相关人士表示：“有可能以管制‘北方界线’一带的非法捕捞或正常巡查活动为借口进行武力挑衅。” 据推测，朝鲜当天公开的新型地对舰导弹是对现有“金星-3”型的改良型。这是朝鲜自2017年6月以来时隔6年零8个月再次公开金正恩参观地对舰导弹发射。

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