黄宣优“后劲十足”，夺得之前朴泰桓也没能拿到的世锦赛200米自由泳金牌. February. 15, 2024 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. 黄宣优（21岁）成为首位获得200米自由泳世界冠军的韩国游泳选手。 14日，在卡塔尔多哈举行的2024世界游泳锦标赛男子200米自由泳决赛中，黄宣优以1分44秒75的成绩获得了金牌。达纳斯•拉普西斯（29岁•立陶宛）以1分45秒05的成绩位居第二，卢克•霍布森（21岁•美国）以1分45秒26的成绩位居第三。 黄宣优的世界游泳锦标赛男子200米自由泳金牌在亚洲也是历史上的第二枚。此前，孙杨（33岁•中国）曾在2017年布达佩斯世锦赛和2019年光州世锦赛上创下该项目两连冠的纪录。“海洋男孩”朴泰桓（35岁）在奥运会上在该项目获得两枚银牌（2008年和2012年），但在世界锦标赛上，2007年墨尔本世锦赛铜牌是最好成绩。从大赛开幕前开始，黄宣优就被评价为该项目的夺冠热门。因为最好成绩比黄宣优（1分44秒40）更好的2021年东京奥运会金牌得主汤姆•迪恩（24岁•英国•1分44秒22）、2022年布达佩斯世锦赛冠军大卫•波波维奇（20岁•罗马尼亚•1分42秒97）、去年福冈世锦赛冠军马修•理查兹（21岁•英国•1分44秒30）都表示将专心备战巴黎奥运会（7月），没有出战此次世锦赛。但也不能就此掉以轻心。这是因为在2021年东京奥运会上错失冠军的痛苦回忆。黄宣优当时一直领先到150米，但在最后50米遭遇滑铁卢，最终仅以第7名的成绩结束了比赛。因此，黄宣优被贴上了“后劲不足”的标签。当天的情况完全不同。从第5泳道出发的黄宣优在前100米区间领先，领先第2名1米以上的身位优势。但在游到130米的地方，他把领先位置让给了霍布森，之后在还剩最后10米时成功反超，并最终率先触到了触控板。这是黄宣优首次在大满贯赛事上以最后冲刺逆转局势。对此，游泳界评价说，黄宣优不断积累国际大赛经验，通过澳大利亚转地训练努力提高比赛运营能力，取得了成果。黄宣优从上月5日开始到本月3日为止，在澳大利亚黄金海岸完成训练日程后，在没有“tapering”（降低训练强度，集中进行状态调整）的情况下来到多哈参加了此次比赛。2022年布达佩斯世锦赛当时在该项目上获得银牌、去年福冈世锦赛时获得同一项目铜牌的黄宣优，成为首位连续3次在世界锦标赛上站上领奖台的韩国游泳选手。黄宣优也是第一个连续两届大赛夺牌的选手。黄宣优在收集世锦赛金、银、铜牌的同时，与朴泰桓（2金、1铜）、在跳水项目上获得3枚铜牌的金秀智（26岁）一起并列占据韩国人最多奖牌数榜首位置。黄宣优说：“之前在世锦赛上获得了银牌、铜牌，我想一定要获得金牌，本次大赛终于实现了目标，感到非常高兴”，“预赛之前身体还没有完全放松，但在半决赛时状态非常好，可以留下在决赛中使用的能量。我认为这次的金牌对巴黎奥运会也会产生积极的影响。将在奥运会上挑战1分43秒左右的成绩。”在本届多哈世锦赛上，金宇民（23岁）比黄宣优更早获得了男子400米自由泳的金牌。两名韩国选手在世锦赛上获得金牌也是第一次。两位选手将与梁在勋（26岁）、李浩俊（23岁）一起挑战从16日开始的800米接力金牌。去年在杭州亚运会上合作夺得韩国游泳团体赛历史上首枚金牌的他们，如果在本届世锦赛上也能获得800米接力赛的冠军，韩国游泳史上将同时诞生两名世界锦标赛双冠王。

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