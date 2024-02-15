以色列公开视频：“哈马斯二号人物4个月前从加沙隧道逃走”. February. 15, 2024 07:46. by 开罗=常驻记者金起润 pep@donga.com. 以色列13日公开了疑似去年10月主导巴勒斯坦武装团体哈马斯突袭的“哈马斯二号人物”亚希亚·辛瓦尔（照片）从加沙地带地下隧道逃出的视频。美国有线电视新闻网（CNN）、法新社等西方外媒表示，无法验证该视频中的人物是否是辛瓦尔。但如果属实，相当于首次公开了中东战争爆发后一直藏身的辛瓦尔的行踪。 以色列在加沙地带发动地面战争时，就把“清除辛瓦尔”作为首要目标。有分析认为，以色列最近在加沙地带南部据点城市拉法一带加强地面战的过程中，国际社会担心巴勒斯坦平民死亡，因此为了强调攻击的正当性，公开了辛瓦尔视频。 但是，面临以色列攻击危险的约140万名加沙地带南部居民的情况越来越糟。据美国《华盛顿邮报》报道，虽然相当多的居民放弃了房子，试图躲避到相对安全的海岸边帐篷村，但目前一个帐篷的价格已经飙升到了1000美元（约135万韩元）。 ● 以色列：“利用人工智能技术确认辛瓦尔” 以色列军方发言人丹尼尔·哈加里当天表示，“这是辛瓦尔及其家人从加沙地带南部罕尤尼斯附近的地下隧道逃跑的场面”，并公开了约42秒的视频。视频中，辛瓦尔的弟弟易卜拉欣拿着手电筒领先，辛瓦尔的妻子和三个子女紧随其后。照片中，辛瓦尔左手拎着包，穿着拖鞋在最后跟着家人走。 在该视频中，没有明确捕捉到辛瓦尔的脸部，主要只看到背影。但以色列军队主张，利用人工智能技术，通过影像中人物的耳朵大小等确认这是辛瓦尔。以方还声称，该隧道与哈马斯抓获的以色列民间人质扣押场所相连。 以军表示，该视频是在哈马斯突袭以色列三天后的去年10月10日，在罕尤尼斯东侧的一个墓地下的地下隧道拍摄的。以军还表示，正在该地区作战的以军攻克的隧道内部监视视频中确认了这一点。 以军还公开了被推测为包括辛瓦尔在内的哈马斯领导层使用的隧道内部藏身处的视频，其中包括卫生间、厨房、卧室等空间以及保管数百万美元现金的保险柜。哈加里表示，“哈马斯高层官员居住在舒适的环境中。他们不重视自己、家人、钱以外的事情”，并表明了一定要击毙辛瓦尔之意。 当天，以色列情报机关摩萨德、美国中央情报局、调解以色列和哈马斯谈判的卡塔尔官员等聚集在埃及开罗。但随着以色列谈判团回国，谈判实际上无果而终。据悉，就哈马斯抓获的以色列人质和关押在以色列监狱的巴勒斯坦囚犯的交换比率等问题，双方存在很大分歧。 ● 拉法居民试图自行努力出逃 随着以色列即将向拉法一带投入地面部队的报道接连不断，相当多的居民正在试图拼死逃生。英国《金融时报》13日报道说，居住在拉法临时避难所的许多居民正在自行拆除帐篷，收集随身物品。这是与以色列向埃及传达的难民避难计划无关的自力逃生队伍。 一名难民说：“我们想摆脱死亡，但死亡已随处可见。”拉法一带已经是加沙地带的“最后避难所”，所以离开该地区也没有合适的目的地。国际社会也表示，在拉法居民的安全得不到保障的情况下，以军不可以加强地面战，并反复敦促以军克制攻击。

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