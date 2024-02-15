未完成的原因. February. 15, 2024 07:44. . 吉尔伯特•斯图尔特是19世纪美国最优秀的肖像画家。他画了包括6名美国首任总统在内的约1000人的肖像画。但在众多作品中，最有名的是被称为“雅典娜（乔治•华盛顿肖像）”（1796年•照片）的未完成的肖像画。为什么一幅未完成的画能成为他的代表作？ 画中的模特是我们熟悉的人物，就是美国首任总统乔治•华盛顿。不是谁都能画现任总统的肖像画，而未完成这一点更令人诧异。斯图尔特虽然出生在美国，但在英国活动，作为肖像画家颇有名气。但在38岁的1793年，他怀着更大的成功梦想回到了美国。他的目标很明确。当时，他计划画一幅受到广泛尊敬和支持的华盛顿总统的肖像画，制作成版画，并出售这些版画，赚大钱。如果恳切地想要，就会实现。1794年成功画出政治家约翰•杰伊的肖像画后，经他介绍，第二年末总统终于在斯图尔特面前摆出了姿势。画中的华盛顿64岁，是去世3年前的样子。进入执政第8年的总统既不是战争英雄，也不是权力者的形象。白发苍苍，像个有气质的老绅士。画家只描绘了华盛顿的脸和脖子，其余的还未完成。然后画了多幅复制画。需求量很大。在华盛顿去世后，他制作了130幅复制品，每幅以100美元的价格出售。肖像画也制作成版画，其形象不仅印在美国1美元纸币上，还印在邮票上，广为流传。得益于此，这幅肖像画不仅在美国国民心中，在全世界人民心中也留下了华盛顿的代表形象。 斯图尔特一直珍藏着给他带来财富和声誉的未完成画作的原件，直到他去世。题目《雅典娜》是在他去世后，随着他的画作走向波士顿雅典娜美术馆而得名的。从获得超出目标以上的画家的立场来看，没有必要一定要完成。这就是这幅著名的华盛顿肖像画尚未完成的原因。

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