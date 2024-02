以捐款为基础免费观看电影的“Pay It Forward”模式,通过《自由之声》首次在国内影院亮相. February. 14, 2024 07:59. by 崔智善 aurinko@donga.com. 用他人捐赠的钱免费观看电影的“Pay It Forward”模式首次在国内亮相,引起了人们的关注。适用该模式的电影是将于21日上映的《自由之声Sound of Freedom》,这是一部基于儿童人口贩卖真实故事的作品。上映前特别上映会的第二场座席销售率超过90%,引起了很好的反响。新冠疫情全球性大流行之后,剧场一直没有复苏,这是试图让观众无论如何都回到电影院的一种尝试。 讲述追踪儿童性犯罪组织的美国国土安全部所属情报要员组(吉姆•卡维泽饰)的故事的《自由之声》自去年7月在北美上映以来,获得了1700%的制作费收益,票房大卖。 票房的中心是“Pay It Forward”制度。该系统是只要对电影宗旨有同感的人通过平台捐赠,任何人都可以利用募集的捐款免费购买电影票的系统。这与给饥饿儿童送一顿饭的捐赠活动相似。这是可以共享问题意识的沉重作品接力观看和捐赠的良性循环结构。通过该项目,目前在全世界55个国家预售了3060万张门票。 在这样的票房下,韩国发行公司NEW与CGV携手,在韩国上映电影时也引进了名为“接力门票免费上映会”的项目。这是通过发放优惠券预购门票的形式。正式上映前举行首场上映会的7日,首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心和首尔城东区CGV往十里两地的座席销售率都超过了90%, 14日在首尔九老区CineQ新道林举行的上映会门票也几乎售罄。 之前7日上映的电影《Dog Days》也和CGV一起举行了“流浪犬捐赠上映会”。将通过上映会获得的收益中的一部分捐赠给动物自由连带的遗弃动物中心。CGV龙山IPARK购物中心4馆墙壁上正在举行流浪犬(遗弃犬)照片展和可以看到各种流浪犬的故事的“#人狗共生”展示会。 接电影和捐赠的尝试是努力让更多的观众回到剧场的一个环节。据电影振兴委员会透露,去年访问影院的全体观众人数为1.2514亿人次,仅占大流行之前平均年观众数(2.2098亿人次)的56.6%。发行公司NEW方面表示,“像‘Pay It Forward’这样的新系统向有观影意愿的所有观众广泛开放。期待以这样的尝试为契机,创造更多的观众观看电影的良性循环环境。”

