现代汽车今年累计销量有望突破1亿辆. February. 13, 2024 08:58. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 现代汽车在开始销售车辆56年后的今年，累计销量有望突破1亿辆。 据现代汽车12日透露，公司1968年在蔚山工厂生产小型轿车“科蒂纳”后，到去年为止在全球市场共销售了9702.6331万辆汽车。至此，现代汽车距离累计销量达到1亿辆，还剩下297万辆左右。考虑到今年现代汽车的销售目标是424万辆，如果不出意外，年内有望达到1亿辆。如果持续达成月目标值（约35万辆），预计9月份累计销量就能突破1亿辆。 现代汽车在1996年累计销量达到1000万辆用了28年的时间。在此期间，海外出口急剧增加，达到1000万辆的28年后的今年将超过1亿辆。 最畅销的车型是紧凑型轿车“伊兰特”（1513万辆）。小型轿车“雅绅特”（995万辆）、中型轿车“索纳塔”（939万辆）、紧凑型运动型多功能车（SUV）途胜（896万辆）、中型SUV圣达菲（578万辆）等紧随其后。 现代汽车和起亚在2016年累计销量已经超过1亿辆，今年仅现代汽车单一公司就将超过1亿辆。在全球整车企业中，只有德国大众、日本丰田、美国通用汽车（GM）和福特等业绩逾100多年的企业实现了这一纪录。 特别是今年第四季度（10~12月），正在美国佐治亚州建设的现代汽车集团电动汽车专用工厂的工程将完工。美国《汽车新闻》通过采访现代汽车北美地区本部长何塞•穆尼奥斯表示，“IONIQ 7”将在该工厂生产。该媒体指出，生产包括“IONIQ 7”在内的6款车型的该工厂的年生产规模也将比现在的计划增加20万辆，达到50万辆。

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