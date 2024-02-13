要求制定《防止卫星政党法》的在野党议员都去了哪里？. February. 13, 2024 08:58. . 共同民主党6日召开议员全体大会，一致接受了在第22届议会选举中维持现行的“准联动型比例代表制”和建立卫星政党的方案。全会同意了党代表（党首）李在明前一天的提议。准联动型比例制在上次议会选举时首次引入，其宗旨是向少数政党让出比例代表议席，实现多党制，但随着选举前两大政党竞相推出“比例代表用小伎俩卫星政党”，其宗旨变得无力。 李在明在当天的全会开场白发言中表示：“执政党公然宣称要建立卫星政党。从共同民主党的立场来看，在（对方）犯规的情况下如果不做出应对，国民的投票结果必然会被歪曲”。他主张，这次也因为国民力量党而不得不创建卫星政党。 之后的发言更加荒唐。他说：“我想拜托议员们的是，虽然争论激烈，但如果作为党人，（党）做出决定，即使有不足之处，也会欣然接受。”也就是说，即使对结论不满意，也要自觉地安静地服从。用俗话说，就是“闭上嘴，让打开就打开”。 李诞熙（音，下同）、金相姬、金斗官议员等也参加了当天的议员全会。李诞熙等30多人去年11月15日召开记者会表示，“国民力量党只是卑鄙地辩解说无法阻止卫星政党，但共同民主党应该有所不同”，要求党内通过《防止卫星政党法》的党论。李诞熙当时表示：“政治学家苏加特称卫星政党是‘傀儡政党’。（通过防止卫星政党法）不要创建傀儡政党。" 同月28日，75名共同民主党议员还提议了原则上禁止卫星政党的公职选举法修正案。国会副议长出身的金相姬在代表提议修正案时主张：“虽然期待准联动型比例制有利于确保少数政党的议席，但通过所谓的‘卫星政党’引入制度的宗旨遭到严重破坏，迫切需要完善。” 如此清楚了解卫星政党的问题和副作用的议员们，在短短3个多月内一致接受了卫星政党的创建。一名共同民主党相关人士表示：“与去年11月不同，现在不是完全议会选举公推季节吗?谁现在非要违背掌握公推权的党代表的意愿呢?”另一名在野党相关人士表示：“很多人预测，为了防止党内分裂和脱离，李在明代表将最大限度地推迟选举制决定，最大限度地拖延到公推季节。” 国会议员个人是宪法机关。每个人作为代表国民的人，至少应该在最后的选举制议员全会上对“不是”就说“不是”。只有这样，才能留下历史记录，在日后复盘议会选举过程的过程中，再次铭记卫星政党的弊端。 国民力量党紧急对策委员长韩东勋对共同民主党的一致决定讽刺道：“难道是朝鲜吗?本来就该全场一致的，不知道为什么到现在还这么煎来熬去?”对于遵循“闭上嘴让打开就打开”的李在明式方针的共同民主党议员来说，这听起来相当痛苦。声称绝对不能建立卫星政党的共同民主党议员都去了哪里?

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