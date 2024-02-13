任奫灿将于21日在卡内基音乐厅出道，明年也将受到邀请. February. 13, 2024 08:58. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 韩国青年钢琴家任奫允灿（20岁•照片）明年也将登上美国纽约卡内基音乐厅的舞台。也就是说，在邀请世界级音乐人登台的卡内基音乐厅，任奫灿连续2年应邀登台演出。 11日（当地时间），纽约卡内基音乐厅公布了2024~2025赛季的演出日程，并表示任奫灿的演出将于明年4月25日在主舞台艾萨克斯特恩礼堂举行。这是继本月21日举行的卡内基音乐厅出道舞台后，明年也策划了任奫灿的演出。 本月的卡内基音乐厅演出已经在去年门票开始销售后售罄。在门票交易网站上，需要支付2~3倍以上的费用才能买到票。最近向卡内基音乐厅职员询问能否买到门票，该职员摇摇头说：“任奫灿的舞台是最火热的（hottest）演出，一张票都没剩了。”根据卡内基厅的政策，如果想购买当天销售的“备用票（Rush Ticket•指票房预留给预算有限的剧迷，需要在演出当天票房开门前去排队购买，先到先得的一种票）”，建议“一大早就排队”。 今年波士顿交响乐团和巴尔的摩交响乐团等美国国内预定的主要演出也几乎全部售罄。此前，任奫灿在去年与纽约爱乐乐团的首场出道舞台上也获得了起立鼓掌的待遇，并被《纽约时报》（NYT）称赞为“梦幻般的演奏”。 代表韩国的另一位钢琴家赵成珍继上个月在卡内基音乐厅演出后，明年也将连续4年登上卡内基音乐厅的舞台。

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