工作了但没拿到工资，最近5年间“拖欠工资未清算额”达1.6万亿韩元. February. 13, 2024 08:58. by 周愛眞 jaj@donga.com. 据调查，劳动者在工作后到年末为止未能得到的“拖欠工资未清算额”在最近5年间达到了1.6458万亿韩元。 12日，据国民力量党李周桓议员室从雇佣劳动部收到的资料显示，2019~2023年发生的拖欠工资中，未清算额为1.6458万亿韩元。这是在此期间发生的工资拖欠额7.7869万亿韩元的21.1%。 拖欠工资未清算额是指拖欠的工资中到当年年末为止没能拿到手的金额。2019年为5122亿韩元的拖欠工资未清算额在新冠病毒（COVID-19）疫情扩散的2020年减少到3286亿韩元，2021年减少到2197亿韩元，2022年减少到2120亿韩元，呈逐年减少趋势。据分析，受新冠疫情的影响，经济活动萎缩，雇佣市场也萎缩。拖欠工资额也从2019年的1.7217万亿韩元减少到2022年的1.3472万亿韩元。 但是，从新冠疫情中恢复过来的去年经济活动再次增加，相反，随着经济放缓，以建设业为中心的拖欠工资大幅增加。去年的工资拖欠额为1.7845万亿韩元，创下了历史最高值，未清算额也再次增加到3733亿韩元。雇佣部计划今年对受害者超过50名或损失金额超过10亿韩元的拖欠工资的企业实施特别监督。

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