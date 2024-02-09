孙兴慜和黄喜灿在春节长假期间努力争取进球. February. 09, 2024 07:37. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国国家足球队队长孙兴慜等结束亚洲杯大赛后回到所属球队的欧洲联赛球员将在春节长假期间参加各自的联赛比赛。韩国游泳的招牌选手黄宣优将参加世界锦标赛，短道速滑国家代表将参加赛季世界杯大赛。代表节日的体育项目摔跤壮士大会也将在春节长假期间与粉丝见面。 孙兴慜所属的托特纳姆热刺队将于11日与布莱顿队进行英格兰足球超级联赛（EPL）比赛。孙兴慜为了参加亚洲杯而被召入国家队，自去年12月31日与伯恩茅斯队的比赛后，时隔42天将再次参加英超比赛。孙兴慜在之前与伯恩茅斯队的比赛中尝到了进球的滋味，本赛季他以12粒进球排在联赛射手榜第4位。与以14粒进球并列射手榜首的埃尔林•哈兰德（曼城）、穆罕默德•萨拉赫（利物浦）相差两球。效力于英超联赛的黄喜灿所属的伍尔弗汉普顿队将于11日迎战布伦特福德队。黄喜灿在本赛季联赛中攻入10粒进球，排在射手榜并列第7位。布伦特福德队中有亚洲杯国家队老幺金志洙。作为19岁的后卫，金志洙尚未完成英超首秀。韩国国家队后防线的核心“铁柱”金玟哉（拜仁慕尼黑）将于11日参加与勒沃库森队的德甲比赛。本赛季德甲联赛排名第2位的拜仁队（积50分）正在紧追排名第1位的勒沃库森队（积52分）。如果拜仁队在11日的比赛中获胜，将升至榜首。“顶级射手”李康仁所属的巴黎圣日耳曼队（PSG）将于11日与里尔队进行法甲联赛比赛。PSG队目前积47分，领先排名第二的尼斯队8分。 黄宣优将在春节长假的最后一天12日参加卡塔尔多哈世界游泳锦标赛男子200米自由泳预选赛。一天前的11日，金宇民将参加男子400米自由泳预选赛。国际滑联（ISU）短道速滑世界杯第五站比赛将于9日至12日在德国德累斯顿举行。在忠南泰安，春节长假期间将持续举行壮士摔跤大会。

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